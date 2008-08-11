تداوم درگیریها میان روسیه و گرجستان /حمله 50 جنگنده روسی به تفلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه ها، امروز صبح بمباران جدید مواضع گرجستان از سوی هواپیماهای روسیه مخابره شد و این در حالی است که مقام های روسیه رهبران گرجستان را به نقض آتش بس متهم کردند.

آسوشیتدپرس گزارش داد: در حالیکه گرجستان به حملات خود به پایتخت اوستیای جنوبی ادامه دارد چندین هواپیمای روسی نیز گرجستان را مورد حمله قرار داند.

وزارت خارجه گرجستان در بیانیه ای اعلام کردبیش از 50 هواپیمای جنگنده روسی بخشی هایی از خاک گرجستان از جمله تفلیس را بمباران کردند.



همچنین گزارش ها ناشی از آن است که روسیه یک ناو جنگی گرجستان را نیز در آبهای این کشور غرق کرده است.

یک مقام ارتش روسیه از استقرار حدود 9 هزار سرباز روسی در منطقه جدایی طلب آبخازیا در گرجستان خبر داد.



"الکساندر نوویستکی" معاون نیروهای صلحبان روسیه در آبخازیا روز گذشته اعلام کرد این افراد با پشتیبانی 350 خودروی زرهی قرار است نیروهای پاسدار صلح را که هم اینک در منطقه مستقر هستند ، تقویت کنند که به گفته وی هدف از این تقویت ممانعت از تکرار شرایطی دانست که صلحبانان روس در تسخینوالی، مرکز اوستیای جنوبی با آن مواجه شدند.



در خبری دیگر در این رابطه جروزالم پست روزنامه اسرائیلی روز گذشته خبر داد که دیپلمات های اسرائیلی از روز شنبه گذشته تاکنون با همتایان روس در مورد مسئله گرجستان در تماس بوده اند.

این روزنامه دلیل این تماس را درخواست تفلیس از تل آویو برای اعمال فشار سیاسی بر روسیه اعلام کرده است.

در حالیکه بحران آبخازیا به علت اینکه یک طرف بحران یعنی روسیه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، رفته رفته بدتر می شود، دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به روسیه نسبت به عواقب این اقدام هشدار داد.