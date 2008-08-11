اصولگرایان فقط یک کاندیدا معرفی می کنند

سید کمال الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع جلسه روز پنجشنبه این تشکل سیاسی که پیگیری وحدت و ورود یک کاندیدای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری بود ، اظهارداشت : بالاخره اصولگرایان به یک سری ضوابط و اصول اعتقاد دارند که این امر در نهایت باعث اجماع آنها خواهد شد.

وی با اشاره به حضور تقریبا وحدت آمیز اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم اشاره کرد و افزود : اگر چه در این انتخابات اصولگرایان وحدت کاملی نداشتند و تا حدودی به دو طیف تقسیم شده بودند اما به دنبال مدلی عملی برای زیر یک چتر قرار دادن تمامی نیروهای اصولگرا هستند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: با توجه به زیر ساخت های عملی موجود و ظرفیت های بالقوه میان اصولگرایان، مسئله اجماع در انتخابات ریاست جمهوری دهم قطعا برای معرفی یک کاندیدا از سوی این طیف دنبال خواهد شد.

وی پیش بینی کرد که اصولگرایان با توجه به سازوکارهایی که مد نظرشان است، در نهایت یک کاندیدا را حضور در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند.

سجادی همچنین به موضوع تشکیل دولت وحدت ملی اشاره کرد و ادامه داد: سخنان رهبر معظم انقلاب نشان داد که وحدت ملی در حال حاضر در کشور وجود دارد، اما اینکه دوم خردادی ها چنین موضوعی را مطرح می کنند، با هدفی که از آن دم می زنند همخوانی ندارد چرا که آنها خیلی دنبال مسئله وحدت ملی نیستند بلکه به دنبال انجام کارهای سیاسی خود هستند و اینکه در نهایت به یک کاندیدای واحد برسند.

وی در پایان تاکید کرد که ائتلاف اصولگرایان با اصلاح طلبان با توجه به اختلاف سلیقه هایی که در مواردی بین آنها وجود دارد امکان پذیرنیست و دوجناح رقیب درانتخابات مهمی همچون ریاست جمهوری آن هم با وجود اختلاف نظر وسلیقه نمی توانند توافق کنند.