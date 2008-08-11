دستگاه پیش بینی زلزله در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی عارف پور ظهر امروز در ستاد حوادث خراسان جنوبی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این دستگاه که قادر است تا چند روز قبل از وقوع زلزله، هشدارهای لازم را به مسئولان ستاد حوادث بدهد، بتواند نقش موثری در پیشگیری از خسارات جانی و مالی ایفا کند افزود: این اقدام با توجه به وضعیت حادثه ‌خیزی خراسان جنوبی و قرار داشتن بر روی کمربند زلزله و درجه حادثه‌ خیزی بسیار بالای این منطقه و در راستای توجه به امر پیشگیری و هشدار قبل از حادثه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ساخت و طراحی این دستگاه توسط پژوهشگران و متخصصان ایرانی پژوهشکده سوانح طبیعی ایران انجام گرفته است و از روشی منحصر به فرد در جهان در پیش بینی زلزله بهره می برد، اظهار داشت: در این راستا سازمان مسکن و شهرسازی استان نیز با پیگیریهای مناسب توانست طی پنج ماه موضوع را عملیاتی کند.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در سال نوآوی و شکوفایی، همواره سعی بر این است که اجرای پروژه ها در استان با استفاده از دستاوردهای علمی جدید و فناوریهای نوین ارتقاء کیفیت یافته و در مباحث توسعه ای استان استفاده از دستاوردهای نوین علمی مد نظر باشد.

به گفته وی، راه اندازی و بهره برداری از دستگاه پیش بینی زلزله که قبلا در تعداد معدودی از استانهای کشور به صورت پایلوت مورد استفاده قرار گرفته و بیش از 80 درصد پیش بینی های آن نیز درست بوده است، دستاورد مناسبی برای کاهش خسارات ناشی از زلزله در بعد استانی داشت.

عارف پور گفت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و در کنار پروژه مذکور، این ستاد نسبت به راه ‌اندازی و تکمیل شبکه جامع بی ‌سیم در استان که مهم‌ترین و کاراترین وسیله در زمان بحران برای اطلاع‌ رسانی و هماهنگی است نیز با اعتباری معادل شش هزار میلیون ریال اقدام کرده است که پروژه ‌های فوق در هفته دولت به بهره‌ برداری می ‌رسد.