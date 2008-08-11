به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توکیو استار، شرکت روبوگاراژ تولید کننده این محصول اعلام کرده برای اولین برنامه، این روبات برای روایت "ماجرای گنجی" که یک حکایت قدیمی اسطوره ای ژاپنی است طراحی شده و او این قصه را با حرکات دستها و پلک زدن تعریف خواهد کرد.

این قصه به زبان ژاپنی در حافظه این روبات ذخیره شده و قرار است در صورت استقبال از آن، در مراحل بعدی زبانهای دیگری هم برای این قصه ها به حافظه آن اضافه شود.

"ماجرای گنجی" شرح حال نیمه تاریخی گنجی بزرگ - سرسلسله خاندان گنجی - است که در میان اسطوره های ژاپنی پیچیده شده و به روایتی یکی از قدیمی ترین قصه های بلند تاریخ جهان شمرده می شود.