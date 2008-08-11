عاشق استقلال و پرسپولیس هستم/ استقلال فقط متعلق به قلعه نویی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان امروز در آغاز نشست خبری خود خطاب به نمایندگان رسانه ها گفت: مایل هستم از این پس به طور منظم و به صورت هفته ای یک بار یا دو هفته یک بار نشستی با شما (خبرنگاران) داشته باشم تا توضیحات لازم در مورد وضعیت تیم ملی عنوان شود. ترجیح می دهم زمان برگزاری این نشست ها بر عهده خود شما و با هماهنگی فدراسیون فوتبال تعیین شود.

وی در ادامه به قوانین فدراسیون فوتبال در مورد تعداد بازیکنان ملی پوش در هر یک از تیم های باشگاهی و لغو دیدارهای آنها در رقابت های لیگ برتراشاره کرد و گفت: تیمی که سه بازیکن در اردوی تیم ملی داشته باشد از انجام بازی در مسابقات لیگ برتر معاف خواهد بود اما سایر تیم ها با هر تعداد بازیکن ملی پوش موظف به انجام بازی خود در زمان مقرر هستند. این قانون فدراسیون فوتبال است و از طرف من وضع نشده است. همه مربیان و حتی خود من، بازیکنان و در کل مسئولان فوتبال موظف به اجرای این قانون هستیم.

دایی افزود: بنابراین خرده گرفتن ازمن در مورد اجازه ندادن برای ترک اردوی تیم ملی و بازگشت بازیکنان به تیم های باشگاهی نابجا و غیر منطقی است. من هم مانند همه مربیان دیگر موظف به تبعیت از قانون هستم و در این زمینه هیچ فرقی بین تیم های باشگاهی نمی گذارم در واقع به نام تیم هایی که از آنها بازیکن ملی پوش گرفته ام نیز اهمیت نمی دهم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه تاکید کرد: متاسفانه برخی از مربیان تیم های باشگاهی ما طاقت باخت ندارند و در صورت مواجه شدن با چنین نتیجه ای سعی می کنند با ارائه بهانه های واهی آن را توجیه کنند. تیمی که فقط به یک یا دو بازیکن متکی است نباید شکست خود را به گردن دیگری بیندازد. اصلا بهتر است چنین تیم با این شرایط ببازد نه اینکه به دنبال گرفتن یار ملی پوش خود - آنهم برخلاف مقررات - برای رسیدن به برد باشد.

علی دایی با اشاره به اینکه دیدارهای ملی بدون حضور تماشاگران فوتبال هیچ اهمیتی ندارد، تاکید کرد: فوتبال ایران مدیون استقلال و پرسپولیس است. استقلال و پرسپولیس برای من هیچ فرقی ندارند و حتی نمی توانم آنها را از یکدیگر جدا کنم من موظف هستم به همه تیم ها به صورت مساوی نگاه کنم و بین هیچ یک از آنها فرقی نگذارم.

وی ادامه داد: 15 مرداد رقابت های لیگ برتر آغاز شد و قرار بود 17 مرداد نیز تیم ملی به میدان برود با این حساب اگر بازیکنان 19 مرداد هم در مسابقات لیگ شرکت می کردند نمی توانستند با آمادگی کامل مجددا به اردوی تیم ملی بازگردند چرا که توانایی های شان تحلیل می رفت و حتی امکان آسیب دیدگی آنها هم وجود داشت. ضمن اینکه اگر من به یک نفر اجازه خروج از اردوی تیم ملی را می دادم مجبور می شدم این تصمیم را در مورد سایر متقاضیان نیز اجرا کنم در غیر این صورت باز هم به نوعی دیگر محکوم می شدم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: من عاشق هر دو تیم پرسپولیس و استقلال هستم نتیجه گیری این دو تیم به فوتبال ملی کمک می کند هر چقدر دو تیم قرمزپوش و آبی پوش پایتخت قوی تر باشند به طور مستقیم در قدرت تیم ملی هم تاثیر می گذارد و از طرفی باعث حضور بیشتر تماشاگران در استادیوم می شود. بنابراین عادلانه نیست که به تبعیض گذاری بین این دو تیم محکوم شوم.

وی به اعتراضات امیر قلعه نوعی در مورد حضور بازیکنان استقلال در اردوی تیم ملی به هنگام بازی با پگاه گیلان اشاره کرد و گفت: استقلال تنها متعلق به قلعه نوعی نیست افرادی چون پورحیدری، حجازی و... به نوعی صاحب اختیار این تیم هستند. بنابراین قلعه نوعی نباید برای توجیه شکست استقلال مصاحبه های غیر منطقی انجام دهد و طرفداران این تیم را مقابل تیم ملی و مربیان آن قرار دهد.

وی در مورد انتخاب بازیکنان برای حضور در مسابقات قهرمانی کشورهای غرب آسیا، گفت: سعی کرده ام به بازیکنانی که در دوران سرمربیگری من کمتر از شانس بازی کردن را پیدا کرده اند، فرصت حضور در اردو و حتی دیدار با تیم های غرب آسیا را بدهم. بنابراین هیچ انتقادی را در مورد بازیکنان دعوت شده و دعوت نشده نخواهم پذیرفت.

علی دایی ادامه داد: برای حضور در مسابقات غرب آسیا که میزبان آن هم هستیم فقط 20 بازیکن را در اختیار گرفته ام اگر قرار بود بنا به درخواست مربیان باشگاهی تعدادی از آنها را به تیم های باشگاهی شان بازگرداندم نمی توانستم برنامه های خود را در این رقابت ها به طور کامل اجرا کنم ضمن اینکه در این شرایط احتمال آسیب دیدگی آنها هم وجود داشت به همین دلیل به هیچ یک از بازیکنان اجازه ترک اردو را ندادم.

وی خاطرنشان کرد: مظلومی، بگوویچ و ملاحی هم شاهد این مدعا هستند که من بین هیچ کدام از تیم ها تبعیضی قائل نشدم. آنها نیز مانند مسئولان باشگاه استقلال خواهان در اختیار گرفتن نفرات ملی پوش خود شدند اما من با خواسته آنها نیز مخالفت کردم. بنابراین نباید مرا متهم کنید که برابر برخی مربیان موضع گیری می کنم. من هم مانند تمام مربیان سعی می کنم در چارچوب قانون گام بردارم.

علی دایی با اشاره به انتقادات موجود دراین زمینه خاطر نشان کرد: روزی می گفتند چرا طالبلو را دعوت نمی کنید؟ و حالا هم برخی اعتراض می کنند که چرا از وی در تیم ملی استفاده می شود؟ این در حالی است که تمام بازیکنان مورد نظر من باید در جریان بازی مورد ارزیابی قرار بگیرند تا بتوانم تصمیم نهایی را در مورد آنها اتخاذ کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال با بیان اینکه فوتبال ملی ما طی سال های اخیر هیچ رشد قابل چشم گیری نداشته است، تصریح کرد: اگر ما طی 5-6 سال اخیر روند نزولی نداشتیم به طور حتم هیچ پیشرفتی هم نداشته ایم فوتبال ما در این مدت فقط در جا زده است آن هم به خاطر سیستم های غلطی بوده است که در سطح ملی اجرا شده است. ما باید به جوانان فوتبال ایران بها داده و با فرصت بازی دادن به آنها زمینه فرار از درجا زدن مطلق و حرکت در مسیر رو به بالا را فراهم کنیم.

وی اظهار داشت: به همین دلیل برای انتخاب اعضای تیم ملی هرگز به نام ها توجه نمی کنم بلکه توانایی آنها برای حضور در تیم ملی را به عنوان معیار اصلی در نظر می گیریم.

دایی ادامه داد: برای اتخاذ این تصمیمات هدف بزرگی درنظر گرفته ام تا کنون هم از عملکرد تیم ملی راضی هستم چرا که نوع بکارگیری بازیکنان رضایت بخش بوده است به همین دلیل انتقادات وارده را نمی پذیرم.

"سرمربی تیم فوتبال کشورمان در ادامه نشست خبری امروز به طور صریح و واضح خود را سپری در مقابل بازیکنان تیم ملی فوتبال قرار داد."

وی گفت: اجازه نمی دهم با انتقادات بیجا بازیکنان تیمم انگیزه خود را از دست بدهند آنها توسط من به تیم ملی دعوت شده اند بنابراین تمام انتقادات هم باید به من وارد شود. خواهشی که از رسانه ها و نمایندگان آنها دارم این است که با قلم منتقدانه خود بازیکنی را که می تواند آینده ای روشن در سطح ملی داشته باشد هدف قرار ندهند. انتقادات خود را به من بگویید تا آنها را پاسخ دهم، مطمئن هستم که برای همه آنها جواب منطقی دارم.

علی دایی با بیان اینکه در راه خدمت به تیم ملی به عنوان سرمربی مخالفان و موافقان زیادی داشته ام، تاکید کرد: به خاطر آنکه با عشق تمام به تیم ملی فوتبال مملکتم خدمت می کنم هیچ انتقادی نمی تواند باعث کاهش انگیزه ام شود هر چند که در تغییر تصمیماتم نیز کوچکترین تاثیری نخواهد گذاشت. من در دوران بازیگری هم تحت هر شرایطی فقط به گلزنی و پیروزی تیمم فکر می کردم حالا هم در دشوارترین شرایط به اهداف بزرگی که برای تیم ملی در نظر دارم می اندیشم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تاکید کرد: برای آنکه فوتبال ملی ایران را از این حالت سکون درآورده و به بالاترین نقطه پیشرفت برسانم راه خود را با تمام انتقاداتی که به آن وارد است ادامه می دهم.