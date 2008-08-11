به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی در این پیام گفت: محمود درویش یکی از بزرگ ترین شاعران معاصر بود. او با تعهد و وفاداری که به سرزمین فلسطین داشت، در سایر کشورها از جمله لبنان و مصر و فرانسه زندگی کرد. درویش در زمانه خود هم تماشاگر و هم نقش آفرین بود.

وی ادامه داد: آثار او - چه آنان که درباره تبعید سروده شده و چه آنان که دارای حس نوستالژی است - بیانگر غنای زبانی و نیز توصیف کننده تاریخ و فرهنگ فلسطین است. واژگان در شعر درویش در خدمت حقایق اصیل و حیاتی بود بنابراین احساس و عاطفه ای که در دل خوانندگانش برمی انگیخت دلبستگی آنان را به سرزمین شان بیشتر می کرد.

سارکوزی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر فریاد صلح او باید به گوش جنگ طلبان برسد و به خاطر همین است که می بایست یاد و خاطره او را زنده نگه داشت.