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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

سارکوزی:

فریاد صلح محمود درویش باید به گوش جنگ‌طلبان برسد

فریاد صلح محمود درویش باید به گوش جنگ‌طلبان برسد

رئیس جمهور فرانسه با تسلیت مرگ محمود درویش، او را نقش آفرینی صلح طلب در دوران خود خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکلا سارکوزی در این پیام گفت: محمود درویش یکی از بزرگ ترین شاعران معاصر بود. او با تعهد و وفاداری که به سرزمین فلسطین داشت، در سایر کشورها از جمله لبنان و مصر و فرانسه زندگی کرد. درویش در زمانه خود هم تماشاگر و هم نقش آفرین بود.

وی ادامه داد: آثار او - چه آنان که درباره تبعید سروده شده و چه آنان که دارای حس نوستالژی است - بیانگر غنای زبانی و نیز توصیف کننده تاریخ و فرهنگ فلسطین است. واژگان در شعر درویش در خدمت حقایق اصیل و حیاتی بود بنابراین احساس و عاطفه ای که در دل خوانندگانش برمی انگیخت دلبستگی آنان را به سرزمین شان بیشتر می کرد.

سارکوزی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر فریاد صلح او باید به گوش جنگ طلبان برسد و به خاطر همین است که می بایست یاد و خاطره او را زنده نگه داشت.

کد مطلب 731004

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