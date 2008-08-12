ضرورت طرح یکسان سازی سردر ورودی شهرکهای صنعتی پیشنهاد شد

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش شهرکها و نواحی صنعتی در ایجاد و توسعه صنایع در مناطق مختلف کشور و با توجه به ماهیت آن سازمان و شرکتهای تابعه استانی به عنوان حامیان توسعه گفت: پیشنهاد می شود با ایجاد نماد ملی که بتواند معرف شهرکها و نواحی صنعتی و توسعه صنایع کوچک باشد، اذهان نقش آفرینان توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی را در جامعه نمایان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مبادی ورودی شهرکها و نواحی صنعتی باید شهرکها را به سوی جستجوی ایده آل های سرمایه گذاری در قالب حضور در بسترهای ایجاد شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابعه استانی هدایت کرد.

هاشم پور افزود: تهیه طرحی واحد برای سر درب ورودی شهرکها نظیر سردرب ورودی دانشگاه تهران، دانشگاه های آزاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و موارد مشابه می تواند معرف شهرکهای صنعتی و تلاش مدیران آن برای توسعه صنعت باشد.