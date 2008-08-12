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۲۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۲

ضرورت طرح یکسان سازی سردر ورودی شهرکهای صنعتی پیشنهاد شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، ضرورت طرح یکسان سازی سر درب ورودی شهرکهای صنعتی استان را به کشور پیشنهاد داد.

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش شهرکها و نواحی صنعتی  در ایجاد و توسعه صنایع در مناطق مختلف کشور و با توجه به ماهیت آن سازمان و شرکتهای تابعه استانی به عنوان حامیان توسعه گفت: پیشنهاد می شود با ایجاد نماد ملی که بتواند معرف شهرکها و نواحی صنعتی و توسعه صنایع کوچک باشد، اذهان نقش آفرینان توسعه صنعتی و توسعه اقتصادی را  در جامعه نمایان کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مواجهه با مبادی ورودی شهرکها و نواحی صنعتی باید شهرکها را به سوی جستجوی ایده آل های سرمایه گذاری در قالب حضور در بسترهای ایجاد شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و شرکتهای تابعه استانی هدایت کرد.

هاشم پور افزود: تهیه طرحی واحد برای سر درب ورودی شهرکها نظیر سردرب ورودی دانشگاه تهران، دانشگاه های آزاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و موارد مشابه می تواند معرف شهرکهای صنعتی و تلاش مدیران آن برای توسعه صنعت باشد.

کد مطلب 731005

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