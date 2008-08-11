واردات طلا به کشور باید قانونمند شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش گوهربین خواستار اصلاح رویه موجود شد و اعضای کمیسیون بازرگانی اتاق تهران از دولت خواستند ازطریق بازنگری سیاستها، راه واردات قانونی را هموار و از قاچاق این کالاها به کشور جلوگیری کند.

به گزارش سایت خبری اتاق تهران، کوروش گوهربین درجمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت:صنعت طلا و جواهر قدمتی 7 هزار ساله دارد و در گذشته صادرات طلا حرف اول را در ایران داشته است اما در سال های اخیر شاهد بی توجهی به آن بوده ایم.

وی افزود: موضوع مهم فعلی، قانونمند کردن واردات این فلز است. در حال حاضر واردات طلا تجمیع صادرات را دارد و کسانی که در این صنعت مشغول به کار هستند، در گمرک با مشکلاتی عدیده مواجه هستند.

وی گفت: از آن جا که واردات طلا به کشور با ارز صادراتی انجام می شود، متاسفانه افرادی که از راه قانون به واردات می پردازند با مشکلات بیشتری مواجه می شوند در حالی که برای قاچاق این کالا مشکلات، کمتر است؛ به همین دلیل ما خواهان قانونمند شدن این موضوع هستیم انتظارداریم قوانین دست و پاگیر موجود در این فرآیند اصلاح شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا وجواهر گفت: قانونمند شدن واردات طلا وجواهر والماس، درآمد زیادی را عاید کشور می کند. به همین دلیل، ما خواهان ورود کالای همراه مسافر بدون انتقال ارز و ارزیابی به موقع آن هستیم تا زمان زیادی اتلاف نشود.

وی ادامه داد: البته می توانیم تضمین کنیم که ارزیابی ارزش کالا ها توسط افرادی صورت پذیرد که دارای پروانه کسب از اتحادیه باشند و این شرایط برای کسانی فراهم شود که به صورت قانونی ثبت شده باشند.

محمود واحدیان یکی از فعالان صنف طلا وجواهر نیز دراین نشست گفت: بعد از انقلاب ، سابقه نداشته است که برای ورود سنگ برلیان ثبت سفارش انجام شود ولی برای اولین بار این کارصورت گرفته وانتقادهایی را به دنبال داشته ، این درحالی است که برلیان درقالب کالای شخصی قابل حمل است و معمولاً برای آن ثبت سفارش انجام نمی گیرد.

وی افزود:8هزار عضو اتحادیه اعلام کرده اند که با موانع موجود، حاضر به ثبت سفارش و واردات به صورت قانونی نیستند.

درادامه این نشست، محسن بهرامی رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق تهران گفت: با توجه به مکانیزم قیمت گذاری بین المللی برای سنگهای قیمتی شناسنامه دار ارزش بالای جواهرات و مقررات ورود قانونی این گونه جواهرات هزینه های انجام قانونی از یک طرف و از سوی دیگر سهولت ورود غیر قانونی (همراه مسافر) موجب شده است که تاکنون هیچ شخص حقیقی و حقوقی بابت سفارش ،گشایش اعتبار، مبادرت به ورود قانونی سنگهای قیمتی نکند به همین دلیل این کالاها به صورت قاچاق به داخل کشور وارد می شود.

وی گفت: به نظر می رسد دراین زمینه باید پی گیر مطالباتی نظیردرخواست حذف ثبت سفارش و پیش فاکتور،تقاضای حذف حقوق پایه گمرکی، اجازه ورود کالای همراه مسافر و بدون انتقال ارز ،تقاضای تمدید مجوزهای فعلی، حذف سخت گیری در ورود قاچاق سنگهای گرانبها و قیمتی، حذف اظهار نظر بانک مرکزی وطراحی روش های ویژه و انحصاری ثبت سفارش،گشایش اعتباروترخیص برای سنگهای قیمتی بود.

درادامه این نشست عباس حسینی نماینده سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر بر اساس آخرین بخشنامه، واردات بدون انتقال ارز تا پایان سال- که البته تمدید خواهد شد- در حال انجام است. در ارتباط با ثبت سفارش، این موضوع باید حتماً انجام شده و پروفرما نیز تکمیل شود. این کار برای احراز دولت از مشخصات کالا حتماً نیاز است.

نماینده گمرک ایران نیز درادامه این نشست گفت:در ارتباط با ثبت سفارش، قانون ،الزامی در مورد آن ندارد، این مورد باعث شده حتی برخی از افراد ، پروفرمای ساختگی ارایه کنند. بنابراین میتوان مسئله پروفرما را حل کرد زیرا چندان لزومی برای آن وجود ندارد. در مورد کالای همراه مسافر نیز باید به صورت پستی آورده شود نه همراه مسافر، زیرا مغایر قانون است. اگر قرار باشد در فرودگاه، گمرک نیز وجود داشته باشد این موضوع امکان پذیر است. زیرا منع قانونی برای آن ندارد. و حتی کمیته¬ای نیز درگمرک تشکیل شده که کمیسیون می¬تواند مصوبات آن را دریافت دارد و اظهارنظر کند.

ناصر کرمانی، دیگر نماینده گمرک نیز گفت: مشکلی که در رابطه با طلا وجود دارد این است که طلا پشتوانه پولی تلقی می شود و در گذشته قانونی وجود داشت که طلا مشمول معافیت پولی قرار می گرفت ولی در حال حاضر از پشتوانه ارزی خارج شده و در قانون تجمیع عوارض استثناء نشده است که در این راستا بانک مرکزی پیگیر این مسئله بوده است اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

وی افزود: بحث کالاهای همراه مسافر با بخشنامه بانک مرکزی که یک کیلو طلا همراه مسافر آزاد است ، باعث ناهماهنگی هایی برای گمرک شده است، زیرا گمرک معتقد است که بیشتر از 80 دلار بار همراه مسافر، حساب نمی شود. بنابراین پیشنهاد این است که به صورت تجاری موضوع بررسی شود.

وی افزود: در مورد تشریفات گمرکی،گمرک مهرآباد و اصفهان برای این موضوع در نظر گرفته شده بود. در حال حاضر نیز گمرک مشکلی ندارد و با هماهنگی بانک مرکزی می توان این کار را انجام داد.