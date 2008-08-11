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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

مدعیان دروغین مهدویت از آسیبهای فرهنگ انتظار هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: مدعیان دروغین مهدویت از آسیبهای جدی فرهنگ انتظار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، احمد رجبی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: عرصه شناسی مهدویت بستری مناسب برای پرداختن به این موضوع مهم در ابعاد مختلف تلقی می شود.

 

وی عرصه های رسانه ای، رایانه، علمی آموزشی، ورزشی، مساجد و اماکن دینی، فرهنگی هنری را از جمله بخشهای مورد توجه در این زمینه اعلام و تصریح کرد: باید کارشناسان اهل نظر با تعمق و تامل راهکارهای مناسب را ارائه و در راستای ترویج فرهنگ مهدویت با همدلی، همفکری، پیگیری، عملیاتی و اجرایی کنند تا بتوان به هدف نهایی رسید.

 

رجبی مدعیان دروغین مهدویت را از جمله آسیبهای متوجه فرهنگ انتظار معرفی کرد و بیان داشت: هر چند در اشاعه فرهنگ مهدویت فعالیتهای خاصی صورت پذیرفته اما کافی نیست و ورود به این عرصه ها و استخراج نکات کاربردی آن می تواند در این راستا منشاء اثر باشد.

 

وی ضرورت برنامه ریزی در خصوص بزرگداشت نیمه شعبان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: با فراهم شدن زمینه مناسب و ایجاد رویکرد دولت نهم در این خصوص مبحث عرصه شناسی مهدویت به عنوان موضع و محوری بیش از گذشته مورد توجه اعضا و کارشناسان است.

 

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان در پایان این جلسه طرح ستاد نظارت بر ترویج فرهنگ عفاف وحجاب را ارائه و به اطلاع اعضای شورا رساند.

کد مطلب 731010

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