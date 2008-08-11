کانونهای خراسان جنوبی مستعد اجرای طرح چهره به چهره هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، داود صدیق، ظهر امروز در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار داشت: دوره های آموزشی طرح چهره به چهره هر 15 روز یک بار در استان برگزار می شود.

وی از ارسال بسته های فرهنگی ویژه مربیان طرح چهره به چهره خبر داد و افزود: این اقدام به منظور افزایش سطح آگاهی مربیان اجرا می شود.

به گفته وی، بسته های مرحله اول شامل سه کتاب از آثار شهید مطهری و 9 کتاب دیگر است.

وی با اشاره به اینکه مربیان این طرح نیازمند حمایت جدی از سوی مسئولان امر هستند، اظهار داشت: امیدواریم با حمایت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی شاهد رفع مشکلات این مربیان باشیم.

کارشناس کمیته حمایت و نظارت بر موسسات دینی ستاد عالی کشور خاطرنشان کرد: در پایان هر دوره از مربیان آزمونی به عمل می آید و از افراد برتر تقدیر می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در این دیدار با بیان اینکه استان خراسان جنوبی از نظر مردمی، دارای بافت فرهنگی و مذهبی است، تصریح کرد: فرهنگ این مردم در طول تاریخ کمتر دستخوش تغییرات شده و بر اساس بنیانهای اصیل گذشته باقی مانده است.

وی با حمایت از اجرای طرح چهره به چهره در این استان یادآور شد: این طرح باید دارای دو ویژگی استمرار و پویایی باشد.