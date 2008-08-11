119 هزار تن برگ سبز چای خریداری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی ، فرخ ایرانفر مدیرکل چای شمال کشور با اعلام این خبر افزود: برگ سبز چای خریداری شده شامل خرید تضمینی و خرید کارخانه های فعال در طرح آزاد است.

به گفته وی از این مقدار برگ سبز چای تولید شده بر مبنای نسبت 22.5 درصد ، بیش از 26 هزار و 913 تن چای خشک قابل استحصال است.

ایرانفر تولید چای خشک در سال جاری را 40 تا 45 هزار تن پیش بینی کرد و با این حال ابراز داشت: چین پاییزه تعیین کننده رقم نهایی خواهد بود.

وی با اشاره به این که میانگین قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای 300 تومان است ، گفت: تا پایان فصل بهره برداری برای خرید برگ سبز چای به حدود 25 تا 30 میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که حدود 5 تا 6 درصد آن را کارخانه های طرح آزاد به طور مستقیم از منابع مالی خویش به چایکاران پرداخت می کنند.

مدیر کل چای شمال کشور افزود: در سال 86 از باقیمانده تبصره (2 ) بند(11 ) سال 85 قریب به 4 هزار نفر چایکار بیش از 12 میلیارد ریال از تسهیلات یارانه ای بهره مند شده اند. وی ابراز امیدواری کرد: اعتبارات مورد نیاز در سال زراعی 88-87 به منظور ساماندهی امور چای و احیا و نوسازی باغات چای تامین شود.