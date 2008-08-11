نخستین نشست مشترک استانداران چهارمحال و بختیاری و خوزستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری، ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: در این نشست مسائل و موضوعات مرزی بین دو استان مورد بررسی قرار گرفت.

رجبعلی صادقی با اشاره به اهمیت ویژه محور ارتباطی بازفت تصریح کرد: این محور ارتباطی جزء راه های اصلی قرار گرفته است.

وی اتصال استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان به یکدیگر را از طرق این مسیر مثبت دانست و اظهار داشت: با بهره برداری از محور ارتباطی یاد شده، مسیر بین دو استان نیز کاهش می یابد.

صادقی تکمیل محور ارتباطی بازفت را موجب خروج چهارمحال و بختیاری از بن بست عنوان و خاطرنشان کرد: گشایش این محور ارتباطی توسعه اقتصادی و پیشرفت این استان را به دنبال دارد.

وی آغاز حفر تونل فارسان - دشتک و مطالعه حفر تونل در گردنه چری را از اقدامات مهم برای بهره برداری سریعتر از این محور ارتباطی برشمرد.

استاندار خوزستان با اشاره به اهمیت ویژه محور ارتباطی بازفت گفت: تکمیل این محور ارتباطی موجب افزایش ارتباط بین دو استان می شود.

سیدجعفر حجازی بر تکمیل محور ارتباطی یاد شده تاکید و تصریح کرد: با تکمیل محور ارتباطی بازفت مسائل مربوط به گردشگری، کشاورزی، اقتصادی و ارائه خدمات مطلوب تر به عشایر توسعه می یابد.

نماینده مردم شهرستانهای اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس نیز عنوان کرد: تکمیل این محور ارتباطی باید به صورت اولویت دار دنبال شود.

نور الله حیدری افزود: تکمیل محور ارتباطی بازفت موجب توسعه اقتصادی هر دو استان خواهد شد.

وی تأکید کرد: همکاری تمامی دستگاه های اجرایی برای سرعت بخشی به روند اجرایی این طرح ضروری است.

نماینده مردم هفتکل، لالی و مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی هم از پیگیری جدی طرح مطالعاتی راه آهن اهواز - اصفهان خبر داد.

امیدوار رضایی گفت: این طرح از طریق چهارمحال و بختیاری به خوزستان وصل و زمینه توسعه اقتصادی منطقه را فراهم می کند.

وی در ادامه افزود: مشکلات عشایر باید از طریق استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان به صورت عمیق تری بررسی شود.

بر اساس توافق بین استانداران استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان کمیته بررسی مسائل مشترک دو استان هر سه ماه یک بار برگزار خواهد شد.

اولین کمیته بررسی مسائل مشترک استانهای چهارمحال و بختیاری و خوزستان نیمه اول شهریور ماه سال جاری در شهرکرد برگزار می شود.