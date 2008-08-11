کمیسیون فرهنگی با وظایف و مسئولیتهای سازمان تبلیغات اسلامی آشنا شد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه جلسه امروز کمیسیون با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با هدف تبادل نظر و آشنایی با وظایف و مسئولیتهای سازمان برگزار شد، گفت: قرار است این جلسه با حضور رؤسای سازمانهای فرهنگی مرتبط با کمیسیون فرهنگی مجلس تداوم یافته و پیگیری شود.