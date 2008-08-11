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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

فاطمه رهبر:

کمیسیون فرهنگی با وظایف و مسئولیتهای سازمان تبلیغات اسلامی آشنا شد

کمیسیون فرهنگی با وظایف و مسئولیتهای سازمان تبلیغات اسلامی آشنا شد

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه جلسه امروز کمیسیون با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با هدف تبادل نظر و آشنایی با وظایف و مسئولیتهای سازمان برگزار شد، گفت: قرار است این جلسه با حضور رؤسای سازمانهای فرهنگی مرتبط با کمیسیون فرهنگی مجلس تداوم یافته و پیگیری شود.

فاطمه رهبر عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور امروز رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و معاونین وی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شروع کار مجلس هشتم  و بالطبع شروع کار کمیسیون فرهنگی در دوره جدید این کمیسیون تصمیم داریم با تمام مسئولان فرهنگی مرتبط دیدار داشته باشیم .

وی افزود: این جلسات با هدف  تبادل نظر و آشنایی با وظایف مختلف سازمانهای برگزار می شود.

کمیسیون فرهنگی مجلس امروز دوشنبه 21 مرداد ماه برای آشنایی با برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی میزبان رئیس این سازمان و معاونین وی بود.

کد مطلب 731018

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