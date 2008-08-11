به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن اعلام کرد، در بخش جنبی هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منطقه دو بجنورد در کنار بخش‌های شصتمین سال اشغال فلسطین، چشم‌انداز سرزمین زیبای ما، در جستجوی حقیقت و بخش مسابقه آزاد، بخش سی‌امین سال انقلاب اسلامی نیز پیش‌بینی شده است.

"لحظه‌های ماندگار" حسین ستاره، "مادرم ایران" امیرحسین کیانی، "این صدای توست" صمد تواضعی، "بت‌شکن" احمد عبداللهیان ، "امواج برائت" حسن ساروقی، "کاغذ بی‌جواب" زنده‌یاد ابراهیم اصغرزاده و "مسافری از هند" مهدی جوزانی آثاری هستند که در بخش سی‌امین سال انقلاب اسلامی جشنواره به نمایش درمی‌آیند.

- یازده فیلم انیمیشن از کشور آلمان در جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان بجنورد به نمایش درمی‌آید. روابط عمومی انجمن اعلام کرد، این آثار عبارتند از:

"ملکه وصله‌دوز" لارس هنکل، "قطار اشباح" تینه کلات، "کلاغ" هانس رال، "صخره‌ها" کریس استینز و هایدی ویتلینگر، "لحظه" توماس وویت، "فرار" کیوستن وینتر، "فرانک کجاست؟" آنجلا جدک، "بهار" زیلکه پارزیخ، "بازآفرینی" وولکر انجل، "ماسک‌ها" پیوتر کارواس و "پلکو" کریسیان فیش.

در بخش فیلم این جشنواره بخش‌هایی چون مسابقه آزاد، سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی، چشم‌انداز سرزمین زیبای ما، در جستجوی حقیقت و نمایش فیلم‌های کوتاه شصتمین سال اشغال فلسطین و فیلم‌های سینمایی "بچه‌های ابدی" پوران درخشنده و "تصمیم کبری" سیروس حسن‌پور پیش‌بینی شده است.

- اسامی هیئت داوران انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران در هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منطقه دو بجنورد اعلام شد. روابط عمومی انجمن اعلام کرد، شهرام میراب‌اقدم، پیمان نهان‌قدرتی و حسن قهرمانی به عنوان داوران انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران در این جشنواره معرفی شدند.

هشتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان منطقه دو در بخش‌های فیلم، فیلمنامه و عکس از دوم تا پنجم شهریورماه در بجنورد برگزار می‌شود.