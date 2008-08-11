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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۶

انتشار پنج کتاب در جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران

انتشار پنج عنوان کتاب نظری در دستور کار معاونت پژوهشی دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد آقاجمالی معاون پژوهش جشنواره اعلام کرد کتاب "راهنمای عملی نمایشنامه‌نویسی" نوئل گریک با ترجمه علی‌اکبر علیزاد، "خطه‌های پنهان" ولادیمیر استانوسکی با ترجمه می‌گل زندیه توسط جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران به چاپ می‌رسند.

همچنین کتاب‌های "سبک‌های بازیگری" جان هاروپ با ترجمه رضا قهرمانی‌نژاد، "نمایشنامه‌نویسی: ساختار کنش" سم اسمایلی با ترجمه مهدی نصرالله‌زاده و "تئاتر و قانونگذار" آگوستو ‌بوال با ترجمه رضا قهرمانی‌نژاد دیگر کتبی هستند که توسط جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران منتشر می‌شوند.

کد مطلب 731022

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