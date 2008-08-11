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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۲

از سوی احمدی نژاد؛

اصول حاکم بر سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغ شد

اصول حاکم بر سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغ شد

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه» را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 624 مورخ 24/2/1387 ، براساس مصوبه مورخ 24/2/1387 شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه» را به شرح ذیل تصویب نمود:

« ماده واحده ـ اهتمام به تحقق مهندسی فرهنگی همه شؤون و امور به ویژه با تهیه و اجرای پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای پیامدهای فرهنگی با تأیید و تحت اشراف شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب مبانی ذیل صورت می‌پذیرد:

مبنای اول: معیار قرار دادن مبانی و موازین دینی برگرفته از قرآن و عترت.
مبنای دوم: اهتمام مجدانه به تحقق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره).
مبنای سوم: توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تحقق تام عدالت اجتماعی و تعالی اخلاقی جامعه.
مبنای چهارم: توجه جدی به ارتقاء جایگاه علوم انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های تمام شؤون کشور با نگرش اسلامی و بومی.
مبنای پنجم: اهتمام به حفظ عظمت، سربلندی، اقتدار، استقلال، آزادی و تعالی ایران اسلامی.
مبنای ششم: اهتمام به مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت و دانایی.»

کد مطلب 731023

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