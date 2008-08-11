به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 624 مورخ 24/2/1387 ، براساس مصوبه مورخ 24/2/1387 شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه» را به شرح ذیل تصویب نمود:

« ماده واحده ـ اهتمام به تحقق مهندسی فرهنگی همه شؤون و امور به ویژه با تهیه و اجرای پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای پیامدهای فرهنگی با تأیید و تحت اشراف شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب مبانی ذیل صورت می‌پذیرد:



مبنای اول: معیار قرار دادن مبانی و موازین دینی برگرفته از قرآن و عترت.

مبنای دوم: اهتمام مجدانه به تحقق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره).

مبنای سوم: توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تحقق تام عدالت اجتماعی و تعالی اخلاقی جامعه.

مبنای چهارم: توجه جدی به ارتقاء جایگاه علوم انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های تمام شؤون کشور با نگرش اسلامی و بومی.

مبنای پنجم: اهتمام به حفظ عظمت، سربلندی، اقتدار، استقلال، آزادی و تعالی ایران اسلامی.

مبنای ششم: اهتمام به مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت و دانایی.»