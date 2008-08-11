افزایش انتقادهای کاخ سفید از روسیه / احتمال ورود آمریکا به جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، " جرج بوش" امروزگفت که پاسخ غیر متناسب روسیه غیرقابل قبول است و " دیک چنی" هم اعلام کرد که این بحران تهدیدی برای روابط طولانی مدت بین مسکو و واشنگتن است.

" زلمای خلیل زاد" سفیر آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که روسیه به دنبال تغییر رژیم در گرجستان است . قبل از آن " سرگئی لاوروف" و.زیر امور خارجه روسیه به " کاندولیزا رایس" همتای آمریکایی خود گفته بود که " میخائیل ساکاشویلی" رئیس جمهور گرجستان " باید برود."

بوش امروزدر گفتگو با ان بی سی در المپیک پکن خواستار آتش بس برای این درگیری و بازگشت دو طرف به مواضع قبلی خود پیش از آغاز درگیریها شد .چنی نیز یکشنبه شب گفت که تجاوز روسیه نباید بدون پاسخ گذاشته شود.

" جیمز جفری" معاون مشاور امنیت ملی آمریکا هم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران همراه بوش استفاده از اقدام نظامی آمریکا را در کمک به گرجستان رد نکرد، اما گفت که این اقدام تمرکز کنونی تلاشهای آمریکا نیست.

دولت گرجستان روز یکشنبه تاکید کرد که مسکو شش هزار نیروی اضافی به اوستیای جنوبی اعزام کرده است. ازسوی دیگر، نیروی هوایی روسیه حملات هوایی خود در گرجستان را افزایش داده و به یک فرودگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی تفلیس حمله و آنجا را با خاک یکسان کرده است.