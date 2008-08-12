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۲۲ مرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

روسای هیئتهای ورزشی کم کار استان بوشهر از کار برکنار می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: در صورت ادامه کم کاریها و نداشتن برنامه جامع از سوی روسای هیئت های ورزشی در استان بوشهر ، این روسا از کار بر کنار خواهند شد.

حسین وردیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: در حال حاضر تذکر به 12 تن از روسای هیئتهای ورزشی استان بوشهر داده شده است که در صورت ادامه روند کنونی اجبار به خداحافظی با آنان خواهیم شد.

وی بدون اشاره به ‌نام هیئت‌های ورزشی کم کار اظهار داشت: از پرداخت اعتبار به تعداد هیئت ورزشی یاد شده که عملکرد خود را به اداره ‌کل تربیت بدنی استان بوشهر ارائه نکرده ‌اند، جلوگیری شده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر با بیان این که هیئت‌ها علاوه بر کم کاری در رشته خود به نوعی حق هیئت‌های فعال را نیز ضایع می‌کنند، گفت: تا زمانی که این هیئت‌ها برنامه و عملکرد خود را اصلاح نکنند، حمایتی از آنها نخواهد شد.

وردیانی گفت: امسال با افزایش اعتبار اداره کل تربیت بدنی بوشهر و کمکهای پارس جنوبی اعتبارات شهرستانی هیئت های ورزشی را از دو تا چهار میلیون ریال به 10 تا 15 میلیون ریال افزایش داده ایم.

وردیانی بیان داشت: بر خلاف این تعداد هیئت کم کار مذکور، هیئت‌هایی نظیر قایقرانی، دو و میدانی و وزنه‌ برداری از هیئت‌های فعال و مدال‌ آور استان بوشهر محسوب می شوند که امسال اعتبارات خوبی به آنها اختصاص یافته ‌است.

وی یادآور شد: هم ‌اکنون ‪ ۴۸‬هیئت ورزشی به صورت استانی و ‪ ۳۴۵‬هیئت به صورت شهرستانی در استان بوشهر فعالیت می‌ کنند.

کد مطلب 731025

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