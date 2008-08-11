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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۸

وزارت بهداشت اعلام کرد:

اختصاص سهمیه مناطق محروم رشته دندانپزشکی به داوطلبان بومی

اختصاص سهمیه مناطق محروم رشته دندانپزشکی به داوطلبان بومی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه ای خطاب به داوطلبان رشته دندانپزشکی متقاضی سهمیه مناطق محروم کنکور اعلام کرد: داوطلب این سهمیه باید بومی استان مورد نظر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت در این اطلاعیه به کلیه داوطلبان کنکور سراسری متقاضی استفاده از سهمیه مناطق و استانهای محروم رشته دندانپزشکی اعلام کرد: هرگونه خرید تعهد، نقل و انتقال و جابجایی به سایر استانها امکان پذیر نیست و داوطلب باید بومی استان مورد نظر باشد.

کد مطلب 731027

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