به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت در این اطلاعیه به کلیه داوطلبان کنکور سراسری متقاضی استفاده از سهمیه مناطق و استانهای محروم رشته دندانپزشکی اعلام کرد: هرگونه خرید تعهد، نقل و انتقال و جابجایی به سایر استانها امکان پذیر نیست و داوطلب باید بومی استان مورد نظر باشد.
وزارت بهداشت اعلام کرد:
اختصاص سهمیه مناطق محروم رشته دندانپزشکی به داوطلبان بومی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه ای خطاب به داوطلبان رشته دندانپزشکی متقاضی سهمیه مناطق محروم کنکور اعلام کرد: داوطلب این سهمیه باید بومی استان مورد نظر باشد.
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