اختصاص سهمیه مناطق محروم رشته دندانپزشکی به داوطلبان بومی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت بهداشت در این اطلاعیه به کلیه داوطلبان کنکور سراسری متقاضی استفاده از سهمیه مناطق و استانهای محروم رشته دندانپزشکی اعلام کرد: هرگونه خرید تعهد، نقل و انتقال و جابجایی به سایر استانها امکان پذیر نیست و داوطلب باید بومی استان مورد نظر باشد.