هنرمندان سیاه بازی ایران در ساری گردهم می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیززاده گرجی، ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری جشنواره سراسری نمایش سیاه بازی در ارشاد استان اظهار داشت: این جشنواره با هدف آشنایی مردم با آیین های نمایشی ایران زمین که ریشه در تاریخ دارد برگزار می شود.

وی استقبال از این جشنواره را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: پس از اعلام فراخوان بیست و چهار نمایشنامه از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از بازبینی از سوی هیئت داوران، هفت نمایش به جشنواره راه یافتند.

عزیززاده گرجی افزود: در این جشنواره مضحکه کار رضا بهشتی از اردبیل، کاکا سپاه کار مهدی پور شعبان از خوزستان، اتالو از عطا الله صفرپور از گلستان، شال جادویی کار جواد انصافی از تهران، یک شب از هزار و یک شب کاری از محمد باقر عبیری از مازندران، کابوس کار سعید رهنورد از گیلان و دام کردن زن شرکش کار محسن احمدی نیک از اصفهان به روی صحنه می روند.

وی خاطرنشان کرد: از استاد سعدی افشار، تنها بازمانده سیاه باز ایران نیز دعوت شده تا در این مراسم حضور یابد.

به گفته گرجی، کارگاه های آموزشی نمایش طنز و سیاه بازی نیز در حاشیه این جشنواره برگزار خواهد شد.

معاون ارشاد مازندران با اشاره به اهمیت آیینهای نمایشی سنتی و ضرورت آشنایی نسل جوان با داشته های فرهنگی و هنری ایرانی، خواستار حمایت مسئولان نمایش کشور از این جشنواره شد.

نخستین جشنواره نمایش سیاه بازی از بیست و هشتم مرداد ماه به مدت چهار روز در مجتمع فرهنگی و هنری ساری برگزار می شود.