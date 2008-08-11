  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۴۵

اسدی از دبیری چهارمین جشنواره هنر جوان استعفا کرد

مرتضی اسدی از دبیری چهارمین جشنواره تجسمی هنر جوان که آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود استعفا کرد تا این جشنواره در نخستین گام با مشکل رو به رو شود.

این نقاش پیشکسوت با اعلام خبر استعفاء خود به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اختلاف سلیقه با مسئولین برگزاری جشنواره صلاح دیدم از دبیری آن کناره‌گیری کنم. البته فکر نمی‌کنم این استعفا مانع برگزاری جشنواره باشد، اما در صورت احساس ضرورت، بعد از پایان جشنواره دلایل خود را اعلام خواهم کرد.

اسدی ادامه داد: به نظرم آنچه مهم است اینکه جوانان هنرمند قرار است در جشنواره تجسمی هنر جوان حضور یابند و به تبادل دانش بپردازند، پس نبودن من نیز چیزی از این رویداد هنری کم نخواهد کرد. تا مقطعی از کار جشنواره انجام شده و فکر می‌کنم دبیر بعدی بهتر از من کارها را پیش می‌برد و جشنواره از دوره‌های قبل باشکوهتر برگزار خواهد شد.

چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان در شش بخش نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، پوستر، تصویرسازی و طراحی به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری آبان‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 731030

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها