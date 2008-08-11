اسدی از دبیری چهارمین جشنواره هنر جوان استعفا کرد

این نقاش پیشکسوت با اعلام خبر استعفاء خود به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اختلاف سلیقه با مسئولین برگزاری جشنواره صلاح دیدم از دبیری آن کنارهگیری کنم. البته فکر نمیکنم این استعفا مانع برگزاری جشنواره باشد، اما در صورت احساس ضرورت، بعد از پایان جشنواره دلایل خود را اعلام خواهم کرد.
اسدی ادامه داد: به نظرم آنچه مهم است اینکه جوانان هنرمند قرار است در جشنواره تجسمی هنر جوان حضور یابند و به تبادل دانش بپردازند، پس نبودن من نیز چیزی از این رویداد هنری کم نخواهد کرد. تا مقطعی از کار جشنواره انجام شده و فکر میکنم دبیر بعدی بهتر از من کارها را پیش میبرد و جشنواره از دورههای قبل باشکوهتر برگزار خواهد شد.
چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان در شش بخش نقاشی، خوشنویسی، کاریکاتور، پوستر، تصویرسازی و طراحی به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری آبانماه در تهران برگزار میشود.
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