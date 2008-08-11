نمایشنامه عقل سرخ به جشنواره سراسری تئاتر ماه راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر از روابط عمومی حوزه هنری کرمان، پس از بازخوانی نمایشنامه های متقاضی شرکت در پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه، نمایشنامه عقل سرخ نوشته علی محمد رادمنش توانست مجوز حضور در این جشنواره را کسب کند.

عقل سرخ برگرفته از رسالات شیخ شهاب الدین سهروردی "فلسفه اشراق" است و "رضا سلطانی کارگردان" و "علی محمد رادمنش" بازیگر عقل سرخ است.

در حال حاضر عقل سرخ آخرین مراحل تمرین خود را در کارگاه تئاتر حوزه هنری پشت سر می گذارد، از استان کرمان تعداد چهار نمایشنامه جهت شرکت در جشنواره به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

نمایشهای عقل سرخ و مبارک و قلب کاغذی به عنوان نمایشهای منتخب چهارمین جشنواره استانی تئاتر ماه در سال 86 معرفی شده اند.