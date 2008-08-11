به گزارش خبرگزاری مهر، کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر با هدف رشد و اعتلاء ادبیات نمایشی ایران اقدام به برگزاری انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران کرده و علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ششم مهرماه به دفتر دبیرخانه در خیابان انقلاب، خیابان صبا جنوبی، نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول، خانه تئاتر، کانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر ارسال کنند.

در این دوره آثار در بخش‌های نمایشنامه‌های چاپ شده در قالب کتاب، نمایشنامه‌های چاپ نشده، بخش نمایشنامه‌های ترجمه شده، بخش نمایشنامه‌های رادیویی، نمایشنامه‌های عروسکی، نمایشنامه‌های کودک و نوجوان، نمایشنامه‌های خیابانی و آثار پژوهشی در حوزه ادبیات نمایشی انتخاب می‌شوند.

ارائه پنج نسخه از هر اثر و همچنین ارائه اصل اثر از زبان مبدا برای نمایشنامه‌های ترجمه شده در سه نسخه الزامی است. همچنین از هر نویسنده در هر بخش فقط یک اثر پذیرفته می‌شود و در هر بخش اگر تعداد آثار رسیده به دبیرخانه کمتر از پنج باشد، آثار ارائه شده در دوره‌های پیشین ارزیابی نخواهد شد.