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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۷

معابر کلانشهر کرج برای معلولان بهسازی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج از بهسازی معابر این شهر برای معلولان خبر داد.

واشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اختصاص فضای مشخص در پیاده روها، سرپوش کردن جویهای آب به منظور عبور و مرور راحت معلولان و پیشگیری از خطر سقوط آنان، ایجاد محلهایی در پارکها برای ورزش معلولان از جمله این طرح بهسازی است.

وی افزود: ساخت سالنهای ورزشی ویژه این افراد و محلهای فرهنگی و آموزشی از دیگر طرحهایی است که با افزایش بودجه شهرداری باید در اولویت کار قرار گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید بیش از این خدمات به معلولان کلانشهر کرج داده شود که کمبود اعتبارات و نبود منابع مالی مشخص برای این امر سطح خدمات را کاهش داده است.

کد مطلب 731048

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