۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

یک منبع اسرائیلی خبر داد؛

استفاده از بمب های حاوی بوی بد "راسو" بر ضد فلسطینی ها

به گزارش رسانه ها، پلیس مرزی اسرائیل اخیرا از بمب های حاوی بوی بد "راسو" برای متفرق کردن فلسطینی ها استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پلیس اسرائیل با اعلام این خبر گفت: نیروهای پلیس اسرائیل روز جمعه برای نخستین بار به منظور متفرق کردن فلسطینی هایی که در اعتراض به احداث دیوار حائل در نزدیکی روستای نعلین در کرانه باختری تظاهرات برپا کرده بودند؛ از بمب های حاوی بوی بسیار بد راسو استفاده کرده اند.

این منبع در توجیه این اقدام ادعا کرد: پلیس اسرائیل برای استفاده از این بو از مسئولان پزشکی و قانونی اجازه کسب کرده است.

این بمب ها به اندازه ای بد بو هستند که تظاهرکنندگان را مجبور می کند برای استحمام و تعویض لباس هایشان از صحنه تظاهرات فرار کنند.

خبر دیگر اینکه اسرائیل به بهانه اینکه با سوریه و لبنان در حالت جنگ قرار دارد؛ از واردات کتب کودک به زبان عربی از این دو کشور ممانعت به عمل آورده است.

