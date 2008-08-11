43 هزار نفر در استان کرمان متقاضی مسکن مهر هستند

نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون از افراد ثبت نام شده 32 هزار نفر در قالب تعاونی های مسکن مهر ساماندهی شده اند و عملیات خاکبرداری هفت تعاونی مسکن نیز از امروز آغاز می شود.

وی عنوان کرد: هم اکنون در استان کرمان 202شرکت تعاونی مسکن مهر فعالیت می کنند و به زودی کار واگذاری زمین و خاکبرداری این تعاونی ها انجام خواهد شد.

مدیرکل تعاون استان کرمان گفت: 21 درصد از افراد تحت پوشش این طرح در استان کرمان را کارگران، 32 درصد کارمندان دولت و 40 درصد را اقشار دیگر جامعه تشکیل می دهند.

وی خاطرنشان کرد: 17 تعاونی نیز در زمینه سهام عدالت فعالیت می کنند که 500 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده اند.