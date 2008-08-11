فیلم کوتاه پایه یک حرکت بزرگ در سینما است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن فیلم کوتاه ایران ایسفا اعلام کرد در این نشست محمدمهدی عسگرپور با اشاره به اینکه آغاز حرکت فیلمسازان حرفه‌ای اکثر مواقع با فیلم کوتاه بوده گفت: متاسفانه گاهی ما فراموش می‌کنیم فیلم کوتاه پایه یک حرکت بزرگ است و باید قدر و منزلت خاص خود را داشته باشد.

وی به نسبت انجمن فیلم کوتاه با خانه سینما اشاره کرد و افزود: به عقیده من در خانه سینما هر چه به سمت هویت مستقل برخی انجمن‌ها حرکت کنیم به نفع مجموعه سینماست و انجمن فیلم کوتاه این خصوصیت را دارد که در برخی مواقع از اعتبار مستقل خود استفاده کند.

رئیس هیئت مدیره خانه سینما با اشاره به سابقه اعضاء انجمن فیلم کوتاه گفت: شما در این حوزه دیگر مسن هستید و سابقه کارتان حتی از بسیاری از کسانی که در سینمای حرفه‌ای کار می‌کنند بیشتر است. به همین دلیل نگرانی از بابت عملکردتان وجود ندارد و این نقطه قوت حرکت جدید شماست.

وی چندصدایی را در سینما عامل پویایی آن دانست و ادامه داد: بعضی انجمن‌ها مثل شما می‌توانند به این چندصدایی کمک کنند و من از اینکه حرف‌های مختلف گفته شود استقبال می‌کنم. مشروط به اینکه همه بدانیم در چه مسیری داریم حرکت می‌کنیم.

در ابتدای این جلسه محمد شیروانی رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم کوتاه خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده و پیش رو را به اطلاع مدیر عامل خانه سینما رساند و به برگزاری نخستین کمپ فیلم کوتاه در بهار امسال اشاره کرد.

وی گفت: هیئت مدیره جدید انجمن به این نتیجه رسید که مهمترین مشکل اعضاء انجمن این است که متاسفانه تربیت صنفی وجود ندارد و ما اعضا باید کنار هم بیاموزیم که چگونه کار صنفی کنیم و کمپ در همین ارتباط طراحی شد و به نتایج مثبت هم دست یافت.

شیروانی با اشاره به برنامه‌های پیش رو مثل اکران فیلم کوتاه، برگزاری هفته‌های فیلم و کارگاههای آموزشی، اعطاء نشان ایسفا در جشنواره‌ها، فعال کردن کمیته‌های 9گانه و... حمایت خانه سینما را خواستار شد که عسگرپور وعده داد با جذب اعتبار لازم به اجرای برنامه‌های صنوف کمک شود.

در پایان جلسه نیز نگرانی هیئت مدیره انجمن در خصوص نخستین جشن مستقل فیلم کوتاه با توجه به فرصت کوتاه که تا برگزاری آن وجود دارد بیان شد که مدیر عامل خانه سینما قول سرعت گرفتن اقدام‌های لازم را در این رابطه داد.