همایش نوآوری و شکوفایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح با اعلام این مطلب گفت: در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب و تاکید ریاست سازمان مبنی بر اجرایی نمودن منویات معظم له همایش سراسری مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح به این مهم اختصاص خواهد داشت.

سید احمد موسوی افزود: این همایش به مدت دو روز در تاریخ های 29 و 30 مرداد ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد و از برنامه های آن می توان به کارگاه آموزشی پیرامون موضوع همایش و برگزاری کمیسیون های تخصصی اشاره نمود.

وی بررسی نظرات و پیشنهادهای خلاقانه و مبتکرانه کارکنان را یکی ازمحورهای اصلی همایش مشهد عنوان کرد و افزود: برهمین اساس طی یک فراخوان عمومی پیشنهادهای نوآورانه همکاران درباره فرآیند قضایی در 28 محور و فرآیند اداری در 46 محور جمع آوری و تا کنون نزدیک به 500 ایده و پیشنهاد خلاقانه دریافت که در کمیسیون های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

موسوی افزود: نتایج حاصل از بررسی و تجربه تحلیل نظرات و پیشنهادها در کمیسیون های تخصصی همایش در قالب دستور العمل های اجرایی به بخش های مختلف ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: درجهت تکریم و تجلیل از افکار و طرح های نو به بهترین نظرات و پیشنهادهای نوآورانه، هدایایی اهدا می گردد.