خبرنگاران من را "دایی" کردند / مخالف حضور دوباره باقری در تیم ملی هستم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی ضمن بیان این مطلب در نشست خبری امروز خود با نمایندگان رسانه های گروهی اظهار داشت: زمانی که با چهار امتیاز به عنوان سرگروه راهی مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 در قاره آسیا شده ایم، یعنی اینکه تمام تمرینات تیم ملی با برنامه بوده و در آرامش توانسته ایم کار خود را تا رسیدن به این مرحله دنبال کنیم.

وی تاکید کرد: فدراسیون فوتبال از تمام برنامه های تیم ملی تا یک سال آینده مطلع است و می تواند بر اساس این برنامه برای رقابت های باشگاهی برنامه ریزی کند تا دیگر هیچ مشکل و انتقادی در مورد همزمانی دیدارهای تیم ملی و رقابت های باشگاهی به وجود نیاید.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه هیچ گاه رسانه ها و نمایندگان آنها را از فوتبال جدا ندانسته است، اظهارداشت: شما (خبرنگاران) جزیی از فوتبال هستید و حتی در رسیدن من به جایگاه فعلی و اینکه "علی دایی" شدم، نقش غیر قابل انکاری داشته اید اما خواهش می کنم اجازه دهید بدون دغدغه به کار خود برای رسیدن به هدف بزرگی که دارم، ادامه دهم و مدام با انتقادات غیرمنصفانه خود، من و دیگر اعضا تیم ملی را درگیر نکنید. مطمئن باشید اگر روزی احساس ناتوانی کنم حتما بنا به تصمیم شخصی کنار می روم.

"اگر بازیکنی در تیم ملی دچار آسیب دیدگی شود چه کسی پاسخگوی مسئولان تیم باشگاهی وی هستند که برای به خدمت گرفتنش هزینه های زیادی صرف کرده اند؟ "

علی دایی در پاسخ به این سئوال گفت: به عنوان سرمربی تیم ملی پاسخگوی این سئوال نیستم. طبق قانون فدراسیون عمل می کنم و برایم تیم ملی از تیم های باشگاهی اهمیت بیشتری دارد. ضمن اینکه قوانینی که در فدراسیون ایران به ثبت رسیده و اجرا می شود با فیفا فرق می کند. در کشورهای اروپایی بازیکنی را به خاطر شب زنده داری، رفتن به مهمانی یا خروج از اردوی تیم ملی به هر عنوان دیگر محروم نمی کنند اما در کشور ما براساس عرف و مقرراتی که داریم قوانین خاصی اجرا می شود و ما هم به آنها عمل می کنیم.

وی تاکید کرد: تنها مجری قوانین فدراسیون فوتبال هستم و حتی به قوانین فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) هم اهمیت نمی دهم. اصلا اگر قرار بود چنین کاری را انجام دهم نمی توانستم در مسابقات غرب آسیا شرکت کنم.

" کریم باقری با وجود توانایی هایی که برای حضور در تیم ملی دارد نمی تواند در سیستم فعلی این تیم جایی داشته باشد به همین دلیل همچنان مخالف حضور دوباره وی در اردوی تیم ملی هستم . "

سرمربی تیم ملی فوتبال ضمن بیان این مطلب گفت: در پستی که کریم باقری بازی می کند چند لژیونر خوب داریم . تیموریان، نکونام و شجاعی نفراتی هستند که می توانند به عنوان هافبک دفاعی مهره تاثیر گذاری درتیم ملی باشند. نمی توانم کریم باقری را تنها به این دلیل که بهترین بازیکن ایران در این پست است به تیم ملی دعوت کنم. این در حالی است که هیچ مشکلی با وی ندارم و در بین فوتبالیست ها تنها با کریم باقری ارتباط صمیمانه خود را حفظ کرده ام.

علی دایی با تاکید بر اینکه برای معرفی اردونشینان تیم ملی فوتبال فقط به مسائل اخلاقی و فنی توجه می کند تصریح کرد: بازیکنانی را به تیم ملی دعوت می کنم که بتوانند آینده ای خوب برای فوتبال رقم بزنند بنابراین نمی توانم در هر زمان حضور نام های موفق قدیمی را در تیم ملی حفظ کنم اگر فقط به اسم ها توجه داشته باشم فوتبال ایران متحمل ضربه جبران ناپذیر و بزرگی خواهد شد. از طرفی اگربه امثال محمد پروین و ... اجازه بازی ندهم نمی توانیم در آینده شاهد ظهور بازیکنانی باشیم که بتوانند جاپای نفراتی چون مهدی مهدوی کیا بگذارند.

" تورنمنت فوتبال غرب آسیا از اهمیت آنچنان بالایی برخوردار نیست بنابراین می توانستیم تیم امید ایران را در این رقابتها شرکت دهیم پس چرا تیم ملی آن هم در آغاز مسابقات لیگ برتر راهی این مسابقات شد؟"

سرمربی تیم ملی فوتبال سئوال مطرح شده را چنین پاسخ داد : تیم فوتبال امید هنوزتشکیل نشده و حتی مربی مشخصی هم ندارد . ضمن اینکه بسیاری از بازیکنان حاضر در تیم ملی به لحاظ سنی شرایط حضور در تیم امید را هم دارند. ضمن اینکه تداخل مسابقات ملی و باشگاهی فقط مربوط به هفته گذشته بود با توجه به برنامه ای که به فدراسیون ارائه شده انتظار می رود طی ماه های آینده شاهد بروز دوباره مشکلاتی در این زمینه نباشیم .

وی افزود: از طرفی مسابقات غرب آسیا و قهرمانی در آن به نوبه خود اهمیت دارد همان طورکه در بررسی پرونده یک مربی قهرمانی در چنین مسابقاتی چشمگیر است.

"اگر علی دایی در آلمان هم مشغول به کار بود حاضر به تشکیل اردوی تیم ملی در آغاز مسابقات باشگاهی می شد؟ "

وی با بیان اینکه تیم ملی در هر شرایطی از مسابقات باشگاهی مهم تر است در پاسخ به این سئوال گفت: در اروپا مسابقاتی به نام غرب اروپا یا تورنمنت های دیگری از این قبیل ، وجود ندارد. ما در آسیا زندگی می کنیم و باید تابع مقررات و برنامه های کنفدراسیون این قاره باشیم. پاسخی که می دهم از روی اعتقادی است که به کارم دارم. به دنبال این نیستم که با پاسخهای خود فردی را راضی و قانع کنم.

در بخشی از نشست خبری امروز علی دایی از واکنش هایی که در زمان انعقاد قرارداد وی به عنوان سرمربی تیم فوتبال ، مبنی بر مبلغ قید شده در قرارداد از سوی رسانه ها نشان داده شده بود گله و شکایت کرد .

سرمربی تیم ملی فوتبال در این باره گفت: حاضرم در این مورد نشستی را با همه منتقدان بگذارم تا ثابت کنم حقوقی که بابت این قرارداد به من تعلق می گیرد کمتر از بسیاری از مربیان باشگاهی و مربیانی است که پیش از این در تیم ملی خدمت کرده اند.

علی دایی در خصوص اینکه وی را انسانی رسانه گریز می دانند گفت: اگر بخواهم پاسخگوی همه سئوالات تمام رسانه ها باشم باید تمام زندگی خود را وقف این کار کنم . در ضمن دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال هیچ فرقی با من ندارند. آنها پاسخ خبرنگاران را همانطور می دهند که اگر از من می پرسیدند با آن مواجه می شدند.

سرمربی تیم ملی فوتبال با ابراز رضایت از حضور تیم ملی در تورنمنت غرب آسیا و دیدار با فلسطین خبرنگاران را از دخالت در مسائل شخصی خود منع کرد و گفت: کسی نمی تواند در مورد اینکه دیروز برای افتتاح استخر شخصی یکی از دوستانم که اردوی تیم ملی را ترک کرده و به دامغان رفته ام اعتراض کند. مسائل شخصی من به کسی ربطی ندارد و قرار نیست در مورد همه آنها توضیح دهم .

وی ادامه داد : من زمانی اردوی تیم ملی را ترک کردم که بازیکنان تنها 20 دقیقه نرمش را در برنامه خود داشتند پس نباید این موضوع را به جلوگیری من در مورد خروج بازیکنان از اردوی تیم ملی ربط دهید اگر من هم بخواهم در مسائل شخصی تک تک شما (خبرنگاران) جستجو و دخالت کنم مشکلات زیادی رو می شود.

علی دایی به نتایج مطلوب برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال در کشور اسپانیا اشاره کرد و گفت: انجام روزی سه جلسه تمرینی به دور از هر گونه حاشیه نتایج پر باری را برای ملی پوشان به دنبال داشت . قرار بود در مصر هم تمریناتی را داشته باشیم که بنا به دلایلی لغو شد. سعی می کنیم کشوری دیگررا جایگزین آن کنیم.

برای اعزام تیم ملی فوتبال به کشور عربستان جهت شرکت در مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی اسامی 38 بازیکن به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال عربستان اعلام شده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ضمن بیان این مطلب گفت: از بین این تعداد تنها 25 نفر تیم ملی را در سفر به عربستان همراهی می کنند. اما حضور علی کریمی، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان در بین این 25 نفر مشخص نیست. ممکن است مهدوی کیا کاپیتان این 25 نفر باشد یا اینکه اصلا حضور نداشته باشد. آنچه مسلم است اینکه در مورد این سه بازیکن هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ام.

علی دایی یکی از ویژگی های مثبت همکاری با فدراسیون فوتبال را وظیفه شناسی هر یک از اعضای این فدراسیون دانست و گفت: تاکنون هیچ یک از اعضای فدراسیون فوتبال دخالت بی موردی در کار من نکرده اند حتی تاج به عنوان مدیر کمیته تیم های ملی از اعمال نظر در مورد مسائل فنی تیم خودداری کرده است و این یکی از ویژگی های مثبت نایب رئیس فدراسیون فوتبال است.

وی خود را مخالف دخالت در کار دیگران دانست و گفت: مشورت سرمربی تیم سایپا با خود را تکذیب می کنم. اصلا کسی در این زمینه خواسته ای نداشته است و اگر هم چنین اتفاقی بیفتد من آن را انجام نمی دهم.

"آئین نامه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بازیکنان و مربیان حاضر در مسابقات لیگ برتر را موظف به اجرای منشور اخلاقی کرده و تاکید دارد که نباید ظاهر آنها خارج از عرف جامعه باشد. آیا شما خود را موظف به رعایت این ضوابط می دانید؟ زیرا ریش شما هم مانند مهدی امیرآبادی و سیاوش اکبرپور است!"

دایی در پاسخ به این سئوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست امروز گفت: شخصا با وضع چنین قوانینی مخالف هستم ضمن اینکه هیچ شباهتی بین ریش من با ریش این دوبازیکن وجود ندارد. کسی هم تاکنون در این زمینه تذکری به من نداده است. من از سالها پیش با همین ظاهر در فوتبال ایران فعالیت می کنم.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه این تیم جای بازیکنان توانمند است، گفت: هرگز به دنبال دعوت از بازیکنان محبوب نیستم. اگر قرار بود، محبوب ها را به تیم ملی دعوت کنم حتما از امسال محمدرضا گلزار و سعید راد را هم در فهرست خود قرار می دادم که به تنهایی باعث پرشدن ورزشگاه می شوند.

وی با منتفی خواندن دعوت از دژاگه برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان، اظهار داشت: البته از ابتدا هم تصمیمی بر این کار نداشتم، ضمن اینکه طبق قوانین فیفا بازیکنان تا سن خاصی می توانند تابعیت خود را تغییر دهند.

سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه حضور در راس این تیم هیچ منفعتی به حال وی نداشته است، گفت: اگر به هر دلیلی این سمت را از دست بدهم هیچ چیز خاصی را از دست نداده ام . در این مدت جز تحمل فشارهای زیاد و سفید شدن موهایم چیز دیگری عایدم نشده است.

دایی تاکید کرد که در قرارداد فدراسیون فوتبال با باشگاه سایپا به عنوان اسپانسر اصلی تیم ملی هیچ نقشی نداشته است.