به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت از سوی مؤسسه آینده روشن روز 5 شنبه ساعت 8 صبح در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی افتتاح میشود.
این همایش دو محور کلی مباحث نظری و مباحث کاربردی را شامل میشود که در بخش مباحث نظری موضوعاتی چون مهدویت و نظریهپردازی در حوزه حقوق و سیاست، روششناسی مباحث حقوقی و سیاسی مهدویت، بررسی تطبیقی مفاهیم حقوقی و سیاسی در اندیشه معاصر و مهدویت، مقایسه مهدویت و فرجامشناسی در اندیشه سیاسی اسلام و غرب و مطالعه تطبیقی حکومت حضرت مهدی با الگوهای معاصر حکومت مورد بررسی قرار میگیرند.
در بخش مباحث کاربردی نیز مواردی چون نقش موعود باوری در تدوین سیاستهای راهبردی کشورها، دولت زمینهساز ظهور ، جامعه منتظر ظهور منجی، آسیبشناسی سیاسی، اجتماعی فرهنگ انتظار، نقش آموزه انتظار در بیداری ملتها و شکلگیری جنبشهای سیاسی معاصر و جایگاه نهادهای حقوقی و سیاسی در حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) بررسی خواهند شد.
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