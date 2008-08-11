تفاهم نامه همکاری بین اداره کل ارشاد و تبلیغات اسلامی مازندران منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در تفاهم نامه ای که ظهر دوشنبه بین محمد اسماعیل امامزاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و حجت الاسلام ناصر شکریان منعقد شده آمده است: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نسبت به اهداء کتاب به 60 کتابخانه روستایی و کتابخانه های تخصصی و عمومی شهرهای بابل، چالوس و آمل وابسته به اداره کل تبلیغات مساعدت کند.

برای تعمیق و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دو برنامه مشترک توسط این دو اداره همزمان در هفته کتاب و کتابخوانی اجرا می شود.

همچنین در ذیل این تفاهم نامه آمده است: مساجد غرب مازندران برای ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری در اولویت قرار دارند و نیز دوره آموزش وبلاگ نویسی مذهبی با همکاری این دو نهاد فرهنگی در سطح استان به مرحله اجرا در می آید.

حمایت از هیئت های مذهبی، تکریم و تجلیل از علمای استان، اهدای 200 جلد قرآن کریم به جلسات مذهبی، تکریم و تجلیل از علمای استان، اهدای 200 جلد قرآن کریم به جلسات مذهبی، تجلیل از پیشکسوتان قرآنی در ماه مبارک رمضان، همکاری سازمان تبلیغات در برپایی نمایشگاه علوم قرآنی اداره کل ارشاد، برگزاری جشنواره فرهنگی هنری قرآن کریم، برگزاری برنامه های قرآنی در هفته ولایت، نیمه شعبان و دهه فجر، تهیه نرم افزارهای قرآنی با موضوع قصه های قرآن و نماز بخشی از تفاهم نامه های منعقده دو مدیر دستگاه فرهنگی استان بوده است.

این دو مدیرکل فرهنگی استان همچنین بر ادامه همکاریهای فرهنگی و هنری بین دو نهاد تاکید ورزیده و اظهار امیدواری کردند: با این فعالیتها، گام های بعدی در عرصه فرهنگ قرآن و امور دینی، استوارتر از پیش برداشته شود.