دستکاری نرخ ارز به زیان کشور است

طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر هر نوع دستکاری در نظام ارزی کشور را که باعث چند نرخی شدن آن شود، به ضرر کشور عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ ارز در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط اقتصادی، درآمدهای ارزی، نقدینگی و سایر شاخصه ها تعیین می شود.

وی ملاک کار در مورد نرخ ارز را از زمانیکه نرخ آن تک نرخی شده است، بر اساس نظام عرضه و تقاضا دانست و افزود: این نرخ با توجه به عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.

مظاهری با تاکید بر اینکه باید از چند نرخی شدن نظام ارزی کشور به شدت اجتناب کرد، افزود: نرخ ارز طی چند سال اخیر از ثبات برخوردار شده و عاملی برای ثبات بازار نیز محسوب می شود، بنابراین عامل ثبات اقتصاد را نباید بی دلیل برهم زد.