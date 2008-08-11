  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

مظاهری در گفتگو با مهر:

دستکاری نرخ ارز به زیان کشور است

دستکاری نرخ ارز به زیان کشور است

رئیس کل بانک مرکزی هر نوع دستکاری در نرخ ارز را به زیان کشور دانست و گفت: از چند نرخی کردن نظام ارزی کشور باید به شدت اجتناب کرد.

طهماسب مظاهری در گفتگو با مهر هر نوع دستکاری در نظام ارزی کشور را که باعث چند نرخی شدن آن شود، به ضرر کشور عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ ارز در هر مقطع زمانی متناسب با شرایط اقتصادی، درآمدهای ارزی، نقدینگی و سایر شاخصه ها تعیین می شود.

وی ملاک کار در مورد نرخ ارز را از زمانیکه نرخ آن تک نرخی شده است، بر اساس نظام عرضه و تقاضا دانست و افزود: این نرخ با توجه به عرضه و تقاضا در بازار تعیین می شود.

مظاهری با تاکید بر اینکه باید از چند نرخی شدن نظام ارزی کشور به شدت اجتناب کرد، افزود: نرخ ارز طی چند سال اخیر از ثبات برخوردار شده و عاملی برای ثبات بازار نیز محسوب می شود، بنابراین عامل ثبات اقتصاد را نباید بی دلیل برهم زد.

کد مطلب 731079

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها