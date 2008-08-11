متقاضیان حمل و نقل عمومی باید گواهینامه ب 2 دریافت کنند

سردار هادیان فر صبح امروز با حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا گفت: در حال حاضر هماهنگی ها جهت نشر کتاب آئین نامه و طراحی سئوالات جهت برگزاری آزمون صورت گرفته است.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور درباره ویژگی های این گواهینامه گفت: افرادی که گواهینامه ب 1، دریافت کرده اند پس از دو سال می توانند گواهینامه ب 2 را دریافت کنند و با دریافت این گوهینامه رانندگی خودروهای ون و تاکسی برای این افراد مجاز می شود.

هادیان فر با اشاره به تعطیلات پایان هفته و افزایش تعداد سفرها گفت: جلسه ای جهت هماهنگی با فرمانده پلیس راه کلیه مراکز استان برگزار شد و همچنین برای کنترل هر چه بهتر ترافیک از 2 هزار و 500 نیروی کمکی نیز استفاده می شود.

وی با اشاره به افزایش سفر در پایان هفته به شهرهای شمال کشور، گفت: با توجه به شرایط جاده های شمال کشور از هموطنان درخواست می کنیم به نکات ایمنی توجه داشته باشند و جهت جلوگیری از ترافیک با پلیس همکاری کنند.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در رابطه با صادر نشدن کارت سوخت موتورسواران گفت: کارت سوخت موتورسواران جدید الشماره هیچ ارتباطی به پلیس ندارد چرا که پلیس اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شرکت نفت قرار می دهد و شرکت نفت باید دستور صدور کارتها را صادر کند.