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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۴

اعتراف آمریکا :

گزینه های کمی برای برخورد با جنگ گرجستان و روسیه داریم

گزینه های کمی برای برخورد با جنگ گرجستان و روسیه داریم

دیپلماتهای آمریکایی اعتراف کرده اند که این کشور گزینه های کمی برای برخورد با جنگ گرجستان و روسیه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف خاطر نشان کرد:" امیدواریم که روسیه آتش بس اعلام کند، مثل کاری که گرجستان انجام داد و همچنین امیدواریم که این درگیری از طریق دیپلماتیک حل شود."

وی افزود: "ما در مسائل مهم از جمله ایران به کار با روسها نیاز داریم."

بوش شب گذشته نسبت به اوضاع در گرجستان ابراز نگرانی کرد و گفت که حملات هوایی از مناطق دور از منطقه درگیری در اوستیای جنوبی نشان دهنده تشدید بحران به شکلی خطرناک است.

روزنامه نیویورک تایمز هم در شماره روز گذشته خود نوشت: در حالیکه آمریکا، گرجستان را در میان کشورهای استقلال یافته از شوروی به عنوان قدرتمندترین متحد خود به حساب می آورد، واشنگتن برای مقابله با مسائل بزرگ و پیچیده جهانی نیازمند همراهی روسیه است.

کد مطلب 731083

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