معلومات برای کسب مدال برنز به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات جودوکار وزن 73- کیلوگرم تیم ملی جودو کشورمان دقایقی پیش در مرحله نیمه نهایی مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن مقابل " النورممدی" از آذربایجان به میدان رفت و در یک لحظه غفلت مغلوب حریف خود شد تا از راهیابی به دیدار نهایی این وزن بازبماند.
وی صبح امروز جودوکارانی از ژاپن، پرتغال و مغولستان را شکست داده بود. حریف آذربایجانی معلومات در بازی نهایی وزن 73- کیلوگرم مقابل "وانگ کی چون" قهرمان سال 2007 جهان از کره جنوبی به میدان خواهد رفت. معلومات نیز برای کسب مدال برنز باید "لئونادرو گیلرهو" از برزیل را شکست دهد.
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