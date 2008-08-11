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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

المپیک بیست و نهم/

معلومات برای کسب مدال برنز به میدان می رود

معلومات برای کسب مدال برنز به میدان می رود

نماینده خراسانی تیم ملی جودو کشورمان با شکست مقابل حریف آذربایجانی خود از راهیابی به دیدار پایانی وزن 73- کیلوگرم مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلومات جودوکار وزن 73- کیلوگرم تیم ملی جودو کشورمان دقایقی پیش در مرحله نیمه نهایی مسابقات جودو بازیهای المپیک 2008 پکن مقابل " النورممدی" از آذربایجان به میدان رفت و در یک لحظه غفلت مغلوب حریف خود شد تا از راهیابی به دیدار نهایی این وزن بازبماند.

وی صبح امروز جودوکارانی از ژاپن، پرتغال و مغولستان را شکست داده بود. حریف آذربایجانی معلومات در بازی نهایی وزن 73- کیلوگرم مقابل "وانگ کی چون" قهرمان سال 2007 جهان از کره جنوبی به میدان خواهد رفت. معلومات نیز برای کسب مدال برنز باید "لئونادرو گیلرهو" از برزیل را شکست دهد.

کد مطلب 731091

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