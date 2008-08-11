برج فناوری ایران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، برج فناوری به عنوان "نماد ملی توسعه فناوری" در پارک فناوری پردیس با مساحت 2310 مترمربع به شکل یک مثلث قائم الزاویه ساخته شده است، این برج دارای 9 طبقه در روی زمین و دو طبقه زیر زمین است.

برج فناوری القا کننده تعالی گرایی، توسعه فناوری، رشد وحرکت بوده و دارای طرحی بسیار زیبا است.

در این ساختمان فضاهایی برای معرفی و نمایش فناوری های نوین از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری نانو، زیست فناوری و دیگر فناوریهای کشور پیش بینی شده و علاوه بر آن کارکردهای اتاق جلسات و اطلاع رسانی، تاسیساتی و رفاهی نیز برای پارک فناوری پردیس خواهد داشت.

ارتفاع برج از سطح زمین 40 متر است که فونداسیون آن در عمق 8 متری اجرا شده است. این نماد در محل ورودی پارک فناوری پردیس در حال ساخت است.