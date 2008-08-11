تصویب سیاستهای قضایی برنامه پنجم در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: امیدواریم با توجه به این سیاستها و اعمال آنها در قالب برنامه های مدون شاهد توفیقات بیشتر دستگاه قضایی و حل و فصل مشکلات مردم باشیم.

رئیس قوه قضائیه حضور مناسب و مستمر مسئولان و کارشناسان قضایی در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تصویب سیاستهای مناسب و موثر قضایی و حقوقی بسیار حائز اهمیت دانست.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه " پرهیز از دامن زدن به اختلاف سلیقه ها" را نیاز ضروری کشور دانست و از مسئولان خواست ضمن عمل به وظایف قانونی خود با همدلی و وحدت و انسجام مانع بروز اختلاف نظر شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: طبیعی است که نهادها، دستگاهها و مقامات صلاحیت دار باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و دیگران نیز باید به این اقدامات قانونی احترام بگذارند و از آن دفاع کنند.

وی همچنین خواستار استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در حسن اجرای دادرسی و نیز انتقال تجربیات ، برنامه ها و سیاستهای قضایی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر شد.

در ادامه این جلسه ماده 21 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده 21: هر یک از مقامها یا ماموران یا کارکنان دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح بدون حکمی از مقامهای صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخص را توقیف یا حبس کند و یا با عنف در محلی مخفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از شصت میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.