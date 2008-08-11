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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

رئیس قوه قضائیه خبر داد:

تصویب سیاستهای قضایی برنامه پنجم در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تصویب سیاستهای قضایی برنامه پنجم در مجمع تشخیص مصلحت نظام

رئیس قوه قضائیه از تصویب سیاستهای قضایی برنامه پنجم در مجمع تشیخص مصلحت نظام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت: امیدواریم با توجه به این سیاستها و اعمال آنها در قالب برنامه های مدون شاهد توفیقات بیشتر دستگاه قضایی و حل و فصل مشکلات مردم باشیم.

رئیس قوه قضائیه حضور مناسب و مستمر مسئولان و کارشناسان قضایی در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام را در تصویب سیاستهای مناسب و موثر قضایی و حقوقی بسیار حائز اهمیت دانست.

آیت الله هاشمی شاهرودی در ادامه " پرهیز از دامن زدن به اختلاف سلیقه ها" را نیاز ضروری کشور دانست و از مسئولان خواست ضمن عمل به وظایف قانونی خود با همدلی و وحدت و انسجام مانع بروز اختلاف نظر شوند.

رئیس قوه قضائیه گفت: طبیعی است که نهادها، دستگاهها و مقامات صلاحیت دار باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و دیگران نیز باید به این اقدامات قانونی احترام بگذارند و از آن دفاع کنند.

وی همچنین خواستار استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در حسن اجرای دادرسی و نیز انتقال تجربیات ، برنامه ها و سیاستهای قضایی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای دیگر شد.

در ادامه این جلسه ماده 21 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده 21: هر یک از مقامها یا ماموران یا کارکنان دستگاههای اجرایی یا نیروهای مسلح بدون حکمی از مقامهای صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون جلب و یا توقیف اشخاص را تجویز نموده ، شخص را توقیف یا حبس  کند و یا با عنف در محلی مخفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس یا جزای نقدی از شصت میلیون تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

کد مطلب 731101

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