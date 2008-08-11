مراسم روز خبرنگار در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، پیش از ظهر امروز مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران استان مرکزی با تبریک این روز، گفت: خبرنگاران حامیان رسالت پیامبران الهی هستند و وظیفه اصلی آنها روشنگری و بیان حقیقت است.

وی افزود: حرفه خبرنگاری در ایران ریشه ‌ای کهن دارد به طوری که بیش از یک و نیم قرن از تاریخ انتشار نخستین روزنامه در ایران می‌گذرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی نیز در این مراسم با بیان اینکه مطبوعات استان نقش مهمی در توسعه همه جانبه آن ایفا می کنند، گفت: افق دید خبرنگار و نگاه او باید نگاهی فرهنگی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه اش باشد و همواره بتواند ارتباط مستمری بین مردم و مسئولان برقرار کند.

سردار نبی الله حیدری با اشاره به اینکه آسیب شناسی جامعه و مشارکت و تلاش برای کمرنگ کردن و از بین بردن آن از نقشهای خبرنگار و مطبوعات است افزود: رسالت خبرنگار شفاف سازی حقایق و از بین بردن شبهات در جهت توسعه جامعه و شایستگی مردم آن است.

در این مراسم، نمایشگاهی با عنوان "آن 33 روز" از آثارمحمد مهدی فخرالدین هنرمند لبنانی روایت تصویری 33 روز حماسه قهرمانانه و افتخار آمیز مردم لبنان به رهبری حزب الله، برپا شد.