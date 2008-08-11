رزمایش دریایی مرزبانان خزر در بندرانزلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، این رزمایش با مشارکت ۴۰۰نیروی نظامی و ۳۰۰نیروی غیر نظامی و با به کارگیری ۱۷۰فروند شناور متشکل از ۸۰فروند نظامی و ۹۰فروند ارگانهای دریایی و تجاری برگزار شد.
فرمانده پایگاه دریابانی بندرانزلی هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای توان رزمی، انتقال تجربه کارکنان، تعامل بین مرزبانان و مرزنشیان عنوان کرد.
در این رزمایش شناور تندرو سلمان ساخته شده در صنایع دریایی شهید جولایی وزارت دفاع برای نخستین بار به کار گرفته شد.
این رزمایش در سه روز برگزار میشود که ۲۴ساعت آن عملیاتی و ۴۸ساعت آن به آموزش پرسنل و ساحل نشینان اختصاص دارد.
این رزمایش دومین رزمایش دریایی دریابانی نیروی انتظامی کشور در سال ۸۷ است.
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