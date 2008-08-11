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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۴

رزمایش دریایی مرزبانان خزر در بندرانزلی آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: رزمایش دریایی مرزبانان خزر ظهر دوشنبه ‌در محدوده ‌آبهای شهرستان انزلی با حضور فرماندهی ارشد دریابانی نیروی انتظامی کشور، فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان، فرماندهی پلیس مرزبانی گیلان و جمع دیگری از مسئولان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، این رزمایش با مشارکت ‪ ۴۰۰‬نیروی نظامی و ‪ ۳۰۰‬نیروی غیر نظامی و با به ‌کارگیری ‪ ۱۷۰‬فروند شناور متشکل از ‪ ۸۰‬فروند نظامی و ‪ ۹۰‬فروند ارگانهای دریایی و تجاری برگزار شد.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرانزلی هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای توان رزمی، انتقال تجربه کارکنان، تعامل بین مرزبانان و مرزنشیان عنوان کرد.

در این رزمایش شناور تندرو سلمان ساخته شده در صنایع دریایی شهید جولایی وزارت دفاع برای نخستین بار به کار گرفته شد.

این رزمایش در سه روز برگزار می‌شود که ‪ ۲۴‬ساعت آن عملیاتی و ‪ ۴۸‬ساعت آن به آموزش پرسنل و ساحل نشینان اختصاص دارد.

این رزمایش دومین رزمایش دریایی دریابانی نیروی انتظامی کشور در سال ‪۸۷‬ است.

کد مطلب 731103

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