موضوع مهار بیماری مالاریا در بودجه 88 کشور جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود صالحی، ظهر امروز در حاشیه اولین جلسه هم اندیشی منطقه ای دانشگاههای علوم پزشکی جنوب شرق کشور در خصوص راهکارهای مقابله با بیماری مالاریا اظهار داشت: در منحنی سالانه مربوط به مهار و شدت این بیماری، دهه 70 به عنوان سالهای مناسب و مطلوب مقابله با مالاریا به شمار می رود و دلیل آن نیز اختصاص اعتباری ویژه به موضوع مهار این بیماری در کشور بوده که با برخوردی مناسب و اصولی با آن طی سالهای 70 تا 78 شاهد افت کانونهای بروز مالاریا در کشور بودیم.

وی گفت: باید با طرح مناسب موضوع از دولت خواست اعتباری ویژه را جهت مهار این بیماری در مناطق کمتر توسعه یافته کشور در قالب بودجه سال 88 مطرح کند تا بتوان به شیوه ای اساسی در مجموع مناطق مالاریا خیز کشور این بیماری را مهار کرد.

صالحی خواستار تدوین سند جامعه ای در خصوص روشهای مقابله با این بیماری با احتساب تجربیات متعدد مراکز علوم پزشکی مناطق جنوب شرقی کشور جهت به کارگیری مشترک آن در سراسر کشور شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، استان سیستان و بلوچستان را به عنوان یکی از کانونهای اساسی مالاریا به واسطه هم مرزی گسترده با کشورهای افغانستان و پاکستان عنوان کرد و افزود: کارهای بزرگی در حوزه مقابله با این بیماری طی سالهای اخیر صورت گرفته و شاهد کاهش مداوم افراد مبتلا به آن بوده ایم که باید با تشدید اقدامات برخی موانع سخت افزاری موجود بر سر راه مقابله اصولی را کنار زد.