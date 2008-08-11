سه پاسگاه مرزی در گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندر انزلی، فرمانده نیروی انتظامی گیلان اظهار داشت: این سه پاسگاه توان دریابانی نیروی انتظامی برای حراست از مرزهای استان را افزایش خواهد داد.

سردار بهمن امیری مقدم، برخورد با تجاوزات مرزی، برخورد با قاچاقچیان، دزدان دریایی و افراد متخلف و ساماندهی و نظارت بر شناورهای فعال در نوار ساحلی را از جمله فعالیتهای این پاسگاه‌ها عنوان کرد.

وی بیان داشت: این پاسگاه‌ها همچنین در زمینه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل نوار ساحلی نیز فعالیت خواهند کرد.

فرمانده پلیس گیلان، ‌آموزش و ارتقای علمی و عملیاتی مرزبانان در تخصصهای مختلف و استفاده از سیستم‌های نرم افزاری برای انجام وظیفه و خدمات رسانی بهتر به مردم را از جمله برنامه‌های در حال انجام ناجا عنوان کرد.

سردار امیری مقدم با اشاره به برگزاری رزمایش مرزبانان خزر گفت: این رزمایشها از جمله برنامه ‌های نیروی انتظامی برای ارتقای کیفی نیروها در مرزبانی و انجام وظیفه درست به عنوان پلیس در اجتماع است.