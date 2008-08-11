سازمان ملل خواستار مشارکت جوانان در مسائل تغییرات آب و هوایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در پیام ثریا احمد عبید مدیر اجرایی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد آمده است: در روز بین المللی جوانان بیایید قدرت بالقوه جوانان را در برخورد با بزرگترین چالش های زمان خود به رسمیت بشناسیم.

تغییرات در بارش برف و باران ، دگرگونی ها در دمای هوا و رویدادهای شدید آب و هوایی که حاصل تغییر اقلیم و آب و هوای است، جهانی را که در آن زندگی می کنیم تغییر خواهند داد. افراد کم بضاعت و فقیر به علت محدود بودن منابع خود برای تطبیق با محیط زیست متغیر ، بیش از سایرین آسیب پذیر هستند.

در حال حاضر سن حدود یک چهارم جمعیت جهان بین 10 و 25 سال است. این نسل با دانش و مهارت های کافی می تواند حامی نیرومند توسعه پایدار وحفظ منابع طبیعی شود. آنان می توانند جوامع خود را برای یافتن راه حل هایی به منظور کاهش آثار تغییرات آب و هوا مشارکت دهند. آنان می توانند تضمین کنند ما نیاز های نسل های کنونی را تامین کنیم بدون این که توانایی نسل های آینده را برای تامین نیازهای خود به خطر اندازیم.

جوانان باید در تدوین و اجرای طرح ها، سیاستگذاری ها و برنامه هایی که بر محیط زیست تاثیر می گذارند ، شرکت داشته باشند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به مشارکت ها بین جوانان و نوجوانان و ارتقا و حمایت ازهمکاری وگفتگو بین نسل ها متعهد است.

امروز ، در روز بین المللی جوانان، از رهبران کشورها می خواهیم جوانان را به طور کامل در امر واکنش نسبت به مسائل مربوط به تغییر آب و هوا شرکت دهند. از جوانان نیز می خواهم با نسل های قدیمی تر کار کنند تا به اتفاق بتوانیم برای اصلاح شرایط کنونی و تامین آینده ای سالم برای نسل های بعد اقدام کنیم.