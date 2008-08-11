به گزاش خبرگزاری مهر، بهروز فرنو عضو هیئت مدیره این بنیاد دراین باره اظهار داشت: این مراسم به خاطر تقارن سالروز فوت ایشان با روز جمعه، روز چهارشنبه 23 مرداد در محل بنیاد دکتر فرید(منزل سابق ایشان) برگزار می‌شود.



وی در ادامه افزود: با توجه به نزدیکی نیمه شعبان، در این بزرگداشت نظرگاههای دکترفردید نسبت به بحران عالم کنونی و ظهور علائم آخرالزمان بررسی می‌شوند.



قائم مقام بنیاد حکمت و فلسفه تهران خاطر نشان کرد: در این مراسم آقایان رضا داوری، غلامرضا اعوانی، ابراهیم دینانی و محمد رجبی سخنرانی خواهند کرد.



این بزرگداشت از ساعت 17.30 تا 20 در خیابان انقلاب، چهار راه ولیعصر، خیابان برادران مظفر(صبای شمالی) بن بست مهربان، پلاک 46 برگزار می‌شود.