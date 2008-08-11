به گزاش خبرگزاری مهر، بهروز فرنو عضو هیئت مدیره این بنیاد دراین باره اظهار داشت: این مراسم به خاطر تقارن سالروز فوت ایشان با روز جمعه، روز چهارشنبه 23 مرداد در محل بنیاد دکتر فرید(منزل سابق ایشان) برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: با توجه به نزدیکی نیمه شعبان، در این بزرگداشت نظرگاههای دکترفردید نسبت به بحران عالم کنونی و ظهور علائم آخرالزمان بررسی میشوند.
قائم مقام بنیاد حکمت و فلسفه تهران خاطر نشان کرد: در این مراسم آقایان رضا داوری، غلامرضا اعوانی، ابراهیم دینانی و محمد رجبی سخنرانی خواهند کرد.
این بزرگداشت از ساعت 17.30 تا 20 در خیابان انقلاب، چهار راه ولیعصر، خیابان برادران مظفر(صبای شمالی) بن بست مهربان، پلاک 46 برگزار میشود.
نظر شما