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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۳

11 تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان از کشف 11 تن انواع مواد مخدر طی ماه گذشته در استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ علی شاکری ظهر امروز در نشستی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تیرماه شاهد شتاب مضاعف قاچاقچیان جهت حمل مواد مخدر به استانهای مرکزی بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: با تاکتیک های مناسب پلیس و برخورد با کاروانهای سازمان یافته اقدامات قابل توجهی صورت گرفت که در همین زمینه 10 تن و 564 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

شاکری عنوان کرد: در این ماه 605 نفر در رابطه با جرائم مواد مخدر دستگیر شده اند که 523 نفر آنها مرد و 82 نفر نیز زن بوده اند.

فرمانده پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: این میزان مواد مخدر در شش درگیری مسلحانه با اشرار به دست آمده که در جریان این درگیریها یک نفراز اشرار دستگیر، یک نفر زخمی و یک نفر نیز به هلاکت رسیده است.

وی عنوان کرد: بیشترین میزان کشف در شهرستان "بافت" صورت گرفته که 5/3 تن انوان مواد مخدر بوده است.

کد مطلب 731118

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