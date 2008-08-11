11 تن مواد مخدر در استان کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سرهنگ علی شاکری ظهر امروز در نشستی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در تیرماه شاهد شتاب مضاعف قاچاقچیان جهت حمل مواد مخدر به استانهای مرکزی بوده ایم.

وی خاطرنشان کرد: با تاکتیک های مناسب پلیس و برخورد با کاروانهای سازمان یافته اقدامات قابل توجهی صورت گرفت که در همین زمینه 10 تن و 564 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

شاکری عنوان کرد: در این ماه 605 نفر در رابطه با جرائم مواد مخدر دستگیر شده اند که 523 نفر آنها مرد و 82 نفر نیز زن بوده اند.

فرمانده پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: این میزان مواد مخدر در شش درگیری مسلحانه با اشرار به دست آمده که در جریان این درگیریها یک نفراز اشرار دستگیر، یک نفر زخمی و یک نفر نیز به هلاکت رسیده است.

وی عنوان کرد: بیشترین میزان کشف در شهرستان "بافت" صورت گرفته که 5/3 تن انوان مواد مخدر بوده است.