اعطای وام متفرقه صنعت را راکد کرده است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: افراد غیرصنعتی به دلیل نداشتن تخصص و مهارت کافی موجب راکد ماندن بخشهای صنعتی در کشور و به تبع آن در شهرستان کرج شد.

وی افزود: کرج به دلیل استقرار شهرکهای صنعتی مهم به یکی از قطبهای صنعتی کشور تبدیل شده است و باید به صورت علمی و در عمل با مشکلات آن برخورد کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم خاطرنشان کرد: این کمیسیون با وزیر کشور جلسه شش ساعته ای را داشت تا بتواند با ایجاد راهکارهای مناسب شاهد شکوفایی بخش صنعت کشور و به تبع آن شاهد رشد شهرستان کرج باشیم.

اکبریان یادآور شد: اولویت مسئولان در آن است که ابتدا صنایع موجود و در حال کار را حفظ و گسترش دهد و پس از آن به ایجاد صنایع متوسط و بزرگ بپردازد.