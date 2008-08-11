افزایش صد در صدی ظرفیت تحصیلات تکمیلی در دولت نهم

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سید محمد حسینی ظهر امروز در آیین معرفی سرپرست جدید دانشگاه تبریز افزود: افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی با هدف تربیت نیروهای متخصص و ماهر علمی انجام شده است.

وی با تاکید بر لزوم ورود ایران به گسترش آموزشهای نوین در کشور بیان داشت: در این راستا گسترش و توسعه آموزشهای مجازی در کشور در اولویت برنامه های وزارت علوم قرار گرفته است.

حسینی با بیان اینکه توسعه آموزشهای مجازی عامل محرومیت زدایی و عدالت گستری در حوزه آموزشهای دانشگاهی است یادآور شد: توسعه آموزشهای نوین مجازی بدون همکاری سایر سازمانها برای ایجاد بسترهای لازم سخت افزاری میسر نیست.

قائم مقام وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت پیوند دانشگاه و صنعت تاکید کرد و افزود: رفع فقر علمی مراکز صنعتی و کاربردی شدن تحصیلات ارائه شده در دانشگاه تنها در سایه پیوند این دو بخش مهم در جامعه میسر است.

حسینی انتقادات دانشمندان کشور در این زمینه را وارد دانست و تاکید کرد: بدون همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی کشور چگونه می توان انتظار داشت کشور به پیشرفت های مورد نظر دست یابد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ماموریت وزارت علوم در تدوین برنامه پنج ساله توسعه کشور گفت: این وزارتخانه بر دانایی محور بودن تمام برنامه های کشور تاکید دارد.

به تعبیر حسینی، تنها در صورت رویکرد دانش بنیان به امور جامعه است که عدالت در تمام زمینه ها محقق خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت علوم همچنین از برپایی نمایشگاه دستاوردهای علمی دانشگاه‌ها در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: همزمان با سی ‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردهای علمی مراکز دانشگاهی کشور به نمایش گذاشته می شود.

حسینی در ادامه با اشاره به معرفی سرپرست جدید دانشگاه تبریز گفت: گسترش فعالیتهای فرهنگی، صیانت از کرامت کارمندان و دانشجویان دانشگاه، ارتقا خدمات دانشجویی، توجه به جنبش دانشجویی و ارتقای سطح بینش سیاسی دانشجویان باید در سرلوحه کاری مسئول جدید این دانشگاه قرار گیرد.

وی یادآور شد: با توجه به پیشینه درخشان آذربایجان و تبریز در تاریخ کشور، انتظار از دانشگاه تبریز برای ایفای نقش بیشتر در عرصه های مختلف علمی بیش از این است.