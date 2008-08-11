اجلاس سراسری معاونان آموزشی دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینچی با بیان این مطلب افزود: هدف از برگزاری این اجلاس که با حضور مدیران کل حوزه معاونت آموزشی دانشگاه ، دبیران و روسای مناطق دانشگاهی، معاونان دانشجویی و پژوهشی و رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود، ایجاد تعامل با معاونان آموزشی واحد و اخذ نظرات کارشناسی و کاربردی آنان در تصمیم گیری ها و برنامه های در دست اجرا و آتی دانشگاه آزاد اسلامی است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد ادامه داد: به منظور رسیدن به این هدف، کمیسیون های تخصصی با حضور معاونان آموزشی واحدهای دانشگاهی تشکیل می شود به طوری که هر یک از معاونان با توجه به فرم هایی که از قبل تهیه شده ، عضویت خود را در یکی از کمیسیون تخصصی آموزشی اعلام می کند.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون های مذکور در چهار گروه کاری آیین نامه های هیئت علمی، کمیسیون موارد خاص، کمیسیون آیین نامه های آموزشی و کمیسیون برنامه ریزی آموزشی تشکیل می شوند.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در چند ماه گذشته آیین نامه های اصلاح شده کمیسیون موارد خاص به مناطق و واحدهای دانشگاهی برای اجرا ابلاغ شده که این آیین نامه دارای اعتبار دو ساله بوده است، افزود: در کمیسیون موارد خاص، اعضا نقاط قوت و ضعف آیین نامه مذکور را بررسی خواهند کرد تا در تدوین آیین نامه جدید، شفافیت و سهولت در امور آموزشی لحاظ شود.

حسینچی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی به منظور کیفی سازی امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و به منظور پاسخگویی به شرایط متغیر محیطی در زمان های مختلف، تغییر آیین نامه آموزشی در مقاطع مختلف را در دستور کار خود قرارداده است که می توان به مواردی نظیر اصلاح و اجرای آیین نامه دکترای تخصصی، مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته اشاره کرد.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری کمیسیون آیین نامه های آموزشی به روز کردن آیین نامه ها در مقاطع مختلف برای پاسخگویی مناسب به امور آموزشی و پژوهشی خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اقدامات هر نظام آموزشی به روز کردن برنامه های آموزشی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در چند سال گذشته این وظیفه را با هماهنگی دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی به شورای برنامه ریزی دانشگاه محول کرده است.

حسینچی ادامه داد: در کمیسیون برنامه ریزی آموزشی به منظور پیگیری این هدف پیشنهادات و نظرات کارشناسی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرند.