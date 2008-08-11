4560 نفر روز در بهسازی مدارس گنبد کاووس شرکت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب منصوری عصر دوشنبه در اردوی یک روزه هجرت 3 این شهرستان افزود: از این شمار، چهار هزار نفرروز دانش آموز، 500 نفر روز فرهنگیان و 60 نفر روز نیز طلاب و روحانیون در امر بهسازی مدارس شرکت دارند.

وی اظهار داشت: طرح هجرت 3 با مشارکت نیروی مقاومت بسیج و آموزش و پرورش در فصل تابستان در زمینه نقاشی، طراحی، بنایی، جوشکاری، نجاری و سیم کشی واحدهای آموزشی درحال اجرا است.

وی خاطرنشان کرد: در اردوی هجرت دانش آموزان با روحیه همکاری و مشارکت آشنا می شوند و برگزاری این اردوها در روحیه و اخلاق آنها موثر است.

منصوری همچنین از کسب رتبه های برتر استانی و کشوری در مسابقات مختلف علمی توسط 24 دانش آموز این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش گنبد کاووس ادامه داد: این دانش آموزان که در هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان به تحصیل مشغول هستند در مسابقات "علمی عملی" و"علمی کاربردی " سطح استان و کشور شرکت کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در رشته های مختلف تاسیسات، صنایع فلزی، صنایع چوب، گرافیک، کودکپاری، طراحی و دوخت و ... برگزار شده است.

شهرستان 290 هزار نفری گنبد کاووس بیش از 60 هزار دانش آموز دارد.