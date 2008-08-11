تدوین "زادبوم" داودی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی حوزه هنری اعلام کرد فیلمبرداری این فیلم زمستان 86 با حضور رویا تیموریان، پگاه آهنگرانی، مسعود رایگان، هوشنگ توکلی، احمد کاوری و بهرام رادان در تهران و قشم آغاز شد.
ادامه آن نیز اواسط اردیبهشتماه در لوکیشنهای شهر هامبورگ آلمان با حضور عزتالله انتظامی، رادان و چند بازیگر آلمانی انجام شد و سپس سکانسهای پایانی آن در دبی فیلمبرداری شد. "زادبوم" قصهای چندوجهی دارد و در آن ارتباط یک آدم با زادگاه، خانواده و هویت گمشدهاش بررسی میشود.
فیلمنامه "زادبوم" را داودی و فرید مصطفوی بر مبنای طرح اولیه سیدرضا میرکریمی نوشتهاند و قرار است مدرسه کارگاهی فیلمنامهنویسی حوزه هنری آن را در انتشارات سوره مهر منتشر کند. سازمان توسعه سینمایی حوزه هنری و بنیاد سینمایی فارابی سرمایهگذاران این فیلم و داودی تهیهکننده است.
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