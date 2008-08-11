گرامیداشت یاد شکیبایی در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین هماندیشی شاعران، گویندگان و مجریان ادبی صدا و سیما با حضور شخصیتهای برجسته حوزه سینما، تئاتر، تلویزیون و ... فردا در خانه هنرمندان برگزار میشود.
مراسم ختم زندهیاد خسرو شکیبایی
عزتالله انتظامی، جمشید مشایخی، علی نصیریان، داریوش مهرجویی، کیومرث پوراحمد، رسول صدرعاملی، فریدون جیرانی، احمدرضا درویش، محمدرضا هنرمند، بیژن بیرنگ، مهدی صباغزاده، پرویز پرستویی، رامبد جوان، مسعود فروتن، محمدرضا فروتن، بیتا فرهی، مهرانه مهینترابی، پوران درخشنده، توران مهرزاد، بهروز رضوی، ساعد باقری، سهیل محمودی، رشید کاکاوند، محمدرضا عبدالملکیان، علیرضا معینی، محمد صالحعلاء، حسین آهی و ... از حاضران در مراسم هستند.
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